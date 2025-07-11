Рассказывал, что убил Кеннеди: фанаты Вуди Харрельсона были шокированы, узнав, кем был его отец

Чарльз Войд Харрельсон был наемным убийцей и известным гангстером. В 1979 году ему было предъявлено обвинение в убийстве окружного судьи США Джона Х. Вуда-младшего, первого федерального судьи, убитого в XX веке.

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Поклонники Вуди Харрельсона, 63-летней звезды таких фильмов, как "Прирожденные убийцы", "Старикам тут не место" и "Голодные игры", были шокированы, узнав, кто его отец. Вуди нечасто рассказывает о том, что его отцом является осужденный преступник и киллер, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что Вуди Харрельсон создал себе имя и репутацию самостоятельно, семья Харрельсонов таит в себе больше, чем кажется на первый взгляд.

Недавно аккаунт в Instagram под названием historyfeels напомнил людям, что отец Вуди — не кто иной, как гангстер и наемный убийца Чарльз Войд Харрельсон. Среди прочих, он убил окружного судью в США.

"Харрельсон осуществил заказное убийство за 250 000 долларов по поручению наркоторговца, ожидавшего суда. Его схватили после шестичасового противостояния с полицией, в ходе которого он признался в многочисленных убийствах, включая убийство Джона Кеннеди, хотя это заявление было отвергнуто", — сказано в сообщении.

Чарльз Войд Харрельсон был осужден на два пожизненных срока в США Фото: Wikipedia

В 1982 году Харрельсон был осужден и приговорен к двум пожизненным срокам. Остаток жизни он провел в федеральной тюрьме, где и умер в 2007 году.

Теперь Вуди — отец троих детей, и он давно перерос свое буйное прошлое, став влиятельной и заметной фигурой в киноиндустрии.

Несмотря на свою публичную сдержанность в отношении отца, он был его ярым защитником, потратив миллионы долларов на судебные издержки и работая над тем, чтобы добиться нового судебного разбирательства по его делу. Он настаивал на том, что Чарльз не только невиновен в убийстве судьи Вуда, но и был секретным агентом ЦРУ.

"Я думаю, что это был несправедливый суд... Я не говорю, что мой отец святой, но я думаю, что он невиновен в этом", — сказал Вуди более 20 лет назад.

На вопрос, действительно ли он верит, что его отец работал на ЦРУ, он ответил: "Мне не следует сейчас в это вдаваться. Вот тут-то у нас и будут проблемы... Я знаю, что это правда".

Вуди Харрельсону было всего семь лет, когда в 1968 году Чарльз оставил свою жену Диану и троих сыновей.

Диане, которая вышла замуж за Чарльза всего через две недели после знакомства с ним в самолете, пришлось содержать семью на свою скудную зарплату в качестве юридического секретаря в Хьюстоне, штат Техас.

Сам Вуди узнал о том, кем было его отец, когда ему было 13 лет. Только в 2012 году он рассказал изданию The Guardian, что слышал, как имя его отца упоминалось в качестве подозреваемого в убийстве судьи Вуда возле его дома в Сан-Антонио, штат Техас.

Вуди Харрельсон хотел вытащить отца из тюрьмы

Киллера-отца Вуди Харрельсона дважды обвиняли в убийстве, прежде чем осудили за убийство судьи Вуда.

"Я сижу и думаю, что другого Чарльза В. Харрельсона быть не может. Ведь это же мой отец! Это было невероятное осознание. Я годами пытался вызволить его. Добиться нового суда... просто как сын, пытающийся помочь отцу. А потом потратил пару миллионов на адвокатов", — вспоминал актер.

Он в итоге помирился с отцом, а когда он умер, был "опустошен".

"Я его определенно люблю. Очень его люблю. Наверное, есть много людей, которые заслуживают сидеть за решеткой. Я не думаю, что он обязательно один из них", - заявлял Харрельсон.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как ЦРУ пыталось поссорить Кубу и СССР втайне от президента США Джона Кеннеди.

А Дональд Трамп исполнил одно из своих обещаний и опубликовал все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Но любители теорий заговора и исследователи оказались разочарованы открытыми архивами.