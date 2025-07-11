Розповідав, що вбив Кеннеді: фанати Вуді Гаррельсона були шоковані, дізнавшись, ким був його батько

Чарльз Войд Гаррельсон був найманим убивцею і відомим гангстером. У 1979 році йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві окружного судді США Джона Х. Вуда-молодшого, першого федерального судді, убитого у XX столітті.

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Шанувальники Вуді Гаррельсона, 63-річної зірки таких фільмів, як "Природжені вбивці", "Старим тут не місце" і "Голодні ігри", були шоковані, дізнавшись, хто його батько. Вуді нечасто розповідає про те, що його батьком є засуджений злочинець і кілер, пише Daily Mail.

Незважаючи на те, що Вуді Гаррельсон створив собі ім'я і репутацію самостійно, сім'я Гаррельсонів приховує в собі більше, ніж здається на перший погляд.

Нещодавно акаунт в Instagram під назвою historyfeels нагадав людям, що батько Вуді — не хто інший, як гангстер і найманий вбивця Чарльз Войд Гаррельсон. Серед інших, він убив окружного суддю в США.

"Гаррельсон здійснив замовне вбивство за 250 000 доларів за дорученням наркоторговця, який чекав на суд. Його схопили після шестигодинного протистояння з поліцією, під час якого він зізнався в численних убивствах, включно з убивством Джона Кеннеді, хоча цю заяву відкинули", — ідеться в повідомленні.

Чарльз Войд Гаррельсон був засуджений на два довічні терміни в США Фото: Wikipedia

У 1982 році Гаррельсона було засуджено і засуджено до двох довічних термінів. Решту життя він провів у федеральній в'язниці, де і помер у 2007 році.

Тепер Вуді — батько трьох дітей, і він давно переріс своє буйне минуле, ставши впливовою і помітною фігурою в кіноіндустрії.

Незважаючи на свою публічну стриманість щодо батька, він був його затятим захисником, витративши мільйони доларів на судові витрати і працюючи над тим, щоб домогтися нового судового розгляду в його справі. Він наполягав на тому, що Чарльз не тільки невинний у вбивстві судді Вуда, а й був секретним агентом ЦРУ.

"Я думаю, що це був несправедливий суд... Я не кажу, що мій батько святий, але я думаю, що він невинний у цьому", — сказав Вуді понад 20 років тому.

На запитання, чи справді він вірить, що його батько працював на ЦРУ, він відповів: "Мені не слід зараз у це вдаватися. Ось тут-то в нас і будуть проблеми... Я знаю, що це правда".

Вуді Гаррельсону було лише сім років, коли 1968 року Чарльз залишив свою дружину Діану і трьох синів.

Діані, яка вийшла заміж за Чарльза всього за два тижні після знайомства з ним у літаку, довелося утримувати сім'ю на свою мізерну зарплату як юридичного секретаря в Г'юстоні, штат Техас.

Сам Вуді дізнався про те, ким був його батько, коли йому було 13 років. Лише 2012 року він розповів виданню The Guardian, що чув, як ім'я його батька згадували як підозрюваного у вбивстві судді Вуда біля його будинку в Сан-Антоніо, штат Техас.

Вуді Гаррельсон хотів витягнути батька з в'язниці

Кілера-батька Вуді Гаррельсона двічі звинувачували у вбивстві, перш ніж засудили за вбивство судді Вуда.

"Я сиджу і думаю, що іншого Чарльза В. Гаррельсона бути не може. Адже це ж мій батько! Це було неймовірне усвідомлення. Я роками намагався визволити його. Домогтися нового суду... просто як син, який намагається допомогти батькові. А потім витратив пару мільйонів на адвокатів", — згадував актор.

Він зрештою помирився з батьком, а коли він помер, був "спустошений".

"Я його безумовно люблю. Дуже його люблю. Напевно, є багато людей, які заслуговують сидіти за ґратами. Я не думаю, що він обов'язково один із них", — заявляв Гаррельсон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як ЦРУ намагалося посварити Кубу і СРСР потай від президента США Джона Кеннеді.

А Дональд Трамп виконав одну зі своїх обіцянок і опублікував усі документи, що стосуються вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді. Але любителі теорій змови і дослідники виявилися розчаровані відкритими архівами.