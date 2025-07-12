Именно то, что так было нужно: экс-супруга Комарова показала свою новую страсть (фото)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала о своем увлечении, которым наслаждается уже год.

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Впервые корт для игры в падл "Мисс Украина" 2016 года, журналистка и модель Александра Кучеренко увидела случайно, прошлым летом во время прогулки, поделилась она в соцсети.

По словам модели, об этой разновидности тенниса она знала только из Инстаграма и подумала о том, что наконец пришло время попробовать.

"Оказалось, что падл — это именно то, что мне так было нужно: отпустить все мысли и сосредоточиться только на одном — на мяче! Его траектория, положение тела, ощущение ракетки в руке...", — отметила Александра, признавшись, что во время игры в голове просто не остается места для чего-либо другого.

Поэтому, по ее мнению, утверждение о том, что спорт является лучшим психологом, действительно правдиво. А ракетный спорт, добавила она, лидер среди всех видов, если речь идет о продлении жизни.

Александра Кучеренко Фото: соцсети Александра Кучеренко Фото: соцсети

"Плюс 10 лет здоровья!", — резюмировала она.

Александра Кучеренко Фото: соцсети Александра Кучеренко Фото: соцсети

Напомним, ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и модель Александра Кучеренко пробыли в браке 6 лет. Заявление в суд 1 января 2025 года через своего представителя подал Комаров.

Друзей Комарова удивила новость о его разводе, ведь у супругов, якобы, все было хорошо. В то же время наблюдательные подписчики заметили, что Кучеренко иногда появлялась в соцсетях без обручального кольца.