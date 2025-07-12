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Стиль життя

Саме те, що так було потрібно: ексдружина Комарова показала свою нову пристрасть (фото)

Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко

Колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла про своє захоплення, яким насолоджується вже рік.

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Вперше корт для гри в падл "Міс Україна" 2016 року, журналістка та модель Олександра Кучеренко побачила випадково, минулого літа під час прогулянки, поділилася вона у соцмережі.

За словами моделі, про цей різновид тенісу вона знала лише з Інстаграму й подумала про те, що врешті настав час спробувати.

"Виявилося, що падл — це саме те, що мені так було потрібно: відпустити всі думки та зосередитись лише на одному — на м’ячі! Його траєкторія, положення тіла, відчуття ракетки в руці…", — зазначила Олександра, зізнавшись, що під час гри в голові просто не залишається місця для будь-чого іншого.

Тому, на її думку, твердження про те, що спорт є найкращим психологом, дійсно правдиве. А ракетний спорт, додала вона, лідер серед усіх видів, якщо мова йде про подовження життя.

Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко
Фото: соцмережi
Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко
Фото: соцмережi

"Плюс 10 років здоров'я!", — резюмувала вона.

Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко
Фото: соцмережі
Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко
Фото: соцмережi

Нагадаємо, ведучий проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров та модель Олександра Кучеренко пробули у шлюбі 6 років. Заяву до суду 1 січня 2025 року через свого представника подав Комаров.

Друзів Комарова здивувала новина про його розлучення, адже у подружжя, нібито, все було добре. Водночас спостережливі підписники помітили, що Кучеренко іноді з’являлася у соцмережах без обручки.