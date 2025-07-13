Студентку в Китае могут отчислить из-за романа с известным украинцем: он женат (фото)

21-летнюю студентку университета в Китае Ли могут отчислить из-за романа с бывшим украинским профессиональным игроком в Counter-Strike Даниилом Тесленко, которому 37 лет.

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Университет в Даляне, провинция Ляонин на северо-востоке Китая, планирует отчислить студентку из-за романтической связи с известным украинским профессиональным игроком в Counter-Strike в декабре 2024 года, ссылаясь на серьезные негативные последствия согласно правилам учебного заведения по наказанию за нарушение дисциплины студентами, пишет Global Times.

Согласно заявлению, опубликованному Даляньским политехническим университетом, неподобающее поведение студентки по фамилии Ли 16 декабря 2024 года "имело серьезные негативные последствия".

Что будет с девушкой?

Вуз планирует исключить студентку в соответствии с Положением об управлении студентами в обычных высших учебных заведениях, изданного Министерством образования, и собственных дисциплинарных правил.

Согласно заявлению, университет пытался доставить уведомление об исключении Ли между 15 и 24 апреля 2025 года различными способами, включая прямую доставку, почтовую рассылку и доставку с задержкой. Чтобы полностью защитить права всех сторон, учебное заведение сейчас объявляет об этом плане публично.

Сообщение будет считаться доставленным через 60 дней после его публикации. Если у девушки есть какие-то возражения, она должна подать свои заявления в письменной или устной форме до 7 сентября.

Даниил Тесленко с дочерью

Согласно дисциплинарным правилам университета, студенты, которые вступают в неподобающие отношения с иностранцами, подрывают национальное достоинство и репутацию университета, могут столкнуться с нарушением или более строгим дисциплинарным взысканием, в зависимости от обстоятельств.

В декабре 2024 года, во время подготовки к гранд-финалу Perfect World Shanghai Major 2024, бывший украинский профессиональный игрок Даниил Тесленко, также известный как "Зевс", который женат и имеет ребенка, разоблачил свой роман с 21-летней Ли и поделился их частными видео и фотографиями в фан-группе, что привело к активному обсуждению.

Напомним, украинку, которая переехала в США, поразил стиль жизни американских студентов.

Также Фокус писал, что 22-летний датский студент отказался от университета ради жизни в джунглях Колумбии, где построил собственный дом.