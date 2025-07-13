Студентку в Китаї можуть відрахувати через роман з відомим українцем: він одружений (фото)

21-річну студентку університету в Китаї Лі можуть відрахувати через роман з колишнім українським професійним гравцем у Counter-Strike Данилом Тесленком, якому 37 років.

Related video

Університет у Даляні, провінція Ляонін на північному сході Китаю, планує відрахувати студентку через романтичний зв'язок з відомим українським професійним гравцем у Counter-Strike у грудні 2024 року, посилаючись на серйозні негативні наслідки згідно з правилами навчального закладу щодо покарання за порушення дисципліни студентами, пише Global Times.

Згідно із заявою, опублікованою Даляньським політехнічним університетом, неналежна поведінка студентки на прізвище Лі 16 грудня 2024 року "мала серйозні негативні наслідки".

Що буде з дівчиною?

Виш планує виключити студентку відповідно до Положення про управління студентами у звичайних вищих навчальних закладах, виданого Міністерством освіти, та власних дисциплінарних правил.

Згідно із заявою, університет намагався доставити повідомлення про виключення Лі між 15 та 24 квітня 2025 року різними способами, включаючи пряму доставку, поштову розсилку та доставку із затримкою. Щоб повністю захистити права всіх сторін, навчальний заклад наразі оголошує про цей план публічно.

Повідомлення вважатиметься доставленим через 60 днів після його публікації. Якщо в дівчини є якісь заперечення, вона повинна подати свої заяви в письмовій або усній формі до 7 вересня.

Данило Тесленко з донькою

Згідно з дисциплінарними правилами університету, студенти, які вступають у неналежні стосунки з іноземцями, підривають національну гідність та репутацію університету, можуть зіткнутися з порушенням або більш суворим дисциплінарним стягненням, залежно від обставин.

У грудні 2024 року, під час підготовки до гранд-фіналу Perfect World Shanghai Major 2024, колишній український професійний гравець Данило Тесленко, також відомий як "Зевс", який одружений і має дитину, викрив свій роман з 21-річною Лі та поділився їхніми приватними відео та фотографіями у фан-групі, що призвело до активного обговорення.

Нагадаємо, українку, яка переїхала в США, вразив стиль життя американських студентів.

Також Фокус писав, що 22-річний данський студент відмовився від університету заради життя в джунглях Колумбії, де побудував власний дім.