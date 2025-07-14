Какую малину ни в коем случае не стоит выбирать: советы для безопасной и удачной покупки в сезон

В сезон малины, когда ягоды появляются на каждом рынке, цена на них может быть достаточно высокой. Чтобы не потратить деньги зря, стоит знать, как правильно выбирать малину — вкусную, свежую и безопасно выращенную.

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Не рекомендуется покупать малину, которая выглядит поврежденной, с признаками гнили, плесени или имеет неприятный запах, пишет ТСН.

Как правильно выбрать малину

Аромат — главный показатель. Сладкая и спелая малина имеет ярко выраженный аромат. Если ягода почти не пахнет — она, вероятно, недозрела или выращена с избытком химии.

Упаковка имеет значение. Не покупайте малину в закрытых пластиковых контейнерах без вентиляции. Такая тара не позволяет ягодам "дышать", из-за чего они быстро портятся. Выбирайте тару с отверстиями или открытые емкости.

Избегайте стихийной торговли. Не стоит покупать малину с рук на обочинах дорог или в несанкционированных местах. Такие ягоды могут выращиваться рядом с трассами, где в почве накапливаются токсины, тяжелые металлы и остатки выхлопных газов.

Осматривайте каждую покупку. Даже на официальных рынках или в магазинах проверяйте состояние ягод. Избегайте мягких, влажных или раздавленных плодов — это признак перезрелости или неправильного хранения.

Остерегайтесь плесени и гнили. Если вы видите хоть несколько ягод с плесенью — не берите всю упаковку. Грибок очень быстро распространяется, и даже внешне неповрежденные ягоды могут быть заражены. Употребление такой малины грозит серьезным пищевым отравлением.

Выбирая малину, ориентируйтесь на запах, вид и место продажи. Ответственный подход к покупке поможет сохранить здоровье и не потерять деньги.

Напомним, в начале июня в украинском супермаркете заметили цену на малину, которая удивила потенциальных покупателей. На ценнике указано, что свежая ягода стоит 1 500 грн за килограмм, свидетельствует видео из соцсетей. Агроэксперты объяснили, какие проблемы с урожаем малины в 2025 году.

Фокус также писал, что 25 июня в Украине начался сезон голубики. В конце июня 2025 года цены на голубику снизились, потому что начался рост объемов предложения.