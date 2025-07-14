Яку малину в жодному разі не варто обирати: поради для безпечної та вдалої покупки в сезон

У сезон малини, коли ягоди з’являються на кожному ринку, ціна на них може бути досить високою. Щоб не витратити гроші даремно, варто знати, як правильно обирати малину — смачну, свіжу й безпечно вирощену.

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Не рекомендується купувати малину, яка виглядає пошкодженою, з ознаками гнилі, цвілі або має неприємний запах, пише ТСН.

Як правильно вибрати малину

Аромат — головний показник. Солодка і стигла малина має яскраво виражений аромат. Якщо ягода майже не пахне — вона, ймовірно, недостигла або вирощена з надлишком хімії.

Пакування має значення. Не купуйте малину в закритих пластикових контейнерах без вентиляції. Така тара не дозволяє ягодам "дихати", через що вони швидко псуються. Обирайте тару з отворами або відкриті ємності.

Уникайте стихійної торгівлі. Не варто купувати малину з рук на узбіччях доріг або в несанкціонованих місцях. Такі ягоди можуть вирощуватись поруч із трасами, де в ґрунті накопичуються токсини, важкі метали та залишки вихлопних газів.

Оглядайте кожну покупку. Навіть на офіційних ринках або в магазинах перевіряйте стан ягід. Уникайте м’яких, вологих або розчавлених плодів — це ознака перезрілості або неправильного зберігання.

Стережіться плісняви та гнилі. Якщо ви бачите хоч кілька ягід із пліснявою — не беріть все упакування. Грибок дуже швидко поширюється, і навіть зовні неушкоджені ягоди можуть бути заражені. Вживання такої малини загрожує серйозним харчовим отруєнням.

Обираючи малину, орієнтуйтесь на запах, вигляд і місце продажу. Відповідальний підхід до покупки допоможе зберегти здоров’я і не втратити гроші.

Нагадаємо, на початку червня в українському супермаркеті помітили ціну на малину, яка здивувала потенційних покупців. На ціннику вказано, що свіжа ягода коштує 1 500 грн за кілограм, свідчить відео із соцмереж. Агроексперти пояснили, які проблеми з урожаєм малини у 2025 році.

Фокус також писав, що 25 червня в Україні розпочався сезон лохини. Наприкінці червня 2025 року ціни на лохину знизились, бо почалось зростання обсягів пропозиції.