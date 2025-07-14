Почему кошки ненавидят купаться: 7 причин

Владельцы кошек неоднократно сталкивались с проблемой купания своих питомцев. Далеко не все породы обожают воду, и для большинства кошек купание – стресс и очень неприятная процедура.

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У кошек нет врожденного чувства ненависти или страха перед водой. Однако большинство домашних питомцев ее таки не любят. Их нелюбовь к воде обусловлена целым рядом причин, которые перечислил ветеринарный ресурс PetMD.

Негативный прошлый опыт

Одна из основных причин, по которой кошка может ненавидеть воду, — это травма, полученная в результате негативного прошлого опыта.

"Например, если ваша кошка случайно упала в ванну, у нее могут остаться плохие воспоминания, связанные с водой, и она постарается избегать этого в будущем", — говорит Бриттани Клешински, доктор ветеринарной медицины.

Если у вас молодая кошка, может быть полезно познакомить ее с водой в позитивном ключе как можно раньше. Это позволит ей развить приятные ассоциации и увеличит вероятность того, что ваша кошка не будет ненавидеть воду.

Принуждение к купанию

По словам Сандры Митчелл, ветеринара и владелицы ветеринарной клиники All Creatures Veterinary Services в Эддингтоне, штат Мэн, принуждение к купанию, вероятно, очень пугает многих кошек, поскольку они не могут контролировать ситуацию.

Зачастую хозяева могут потащить кошку купаться принудительно после того, как она испачкалась. Если ей не понравится этот опыт, может повыситься уровень гормона стресса кортизола, особенно при использовании пульверизатора.

Если эта стрессовая реакция затянется, она может привести к хроническому страху и тревоге, которые будут постоянно возникать при наличии или звуке воды.

Ни в коем случае нельзя тащить кошку в ванную силой Фото: Getty

Общий дискомфорт

По словам доктора Клешински, шерсть кошек впитывает воду, делая ее тяжелой и неприятной на ощупь. Мокрая шерсть также может долго сохнуть, поскольку она очень хорошо впитывает влагу, а кошки, как правило, не любят оставаться мокрыми.

Мокрая шерсть также может сковывать кошку, делая ее менее подвижной и затрудняя возможность быстро бегать, чтобы, например, скрыться от опасности на дереве.

Кроме того, влажная шерсть понижает температуру тела животного, что доставляет дополнительный дискомфорт и заставляет кошку мерзнуть.

Температура воды

Возможно, вашей кошке не нравится не сама вода, а ее температура. Некоторые кошки могут не любить холодную воду, но спокойно переносить теплую.

Не стоит окунать кошку с размаху в очень теплую или в прохладную воду, потому что это не только переохлаждение или неприятные ощущения от горячей воды, но и дополнительный стресс.

Запахи

У кошек сильное обоняние, и любое изменение запаха может их сбить с толку. Многие кошки не любят запах воды, не говоря уже о мыле и шампунях, которые используются при купании. Возможно, стоит воздержаться от использования средств для купания с сильным ароматом.

По словам доктора Клешински, именно поэтому некоторые кошки предпочитают пластиковые, а не стальные миски для воды.

Звук

Некоторые кошки не привыкли к звуку наполнения ванны или текущей воды, и это может их напугать. Лучше всего использовать предварительно наполненные емкости или ванну перед купанием кошки.

Они не любят новых впечатлений

Кошки — существа привычек. Им нравится предсказуемый распорядок дня, и если нарушить этот распорядок, может возникнуть хаос.

Если купание — это новый опыт, скорее всего, оно им не понравится, особенно если вы не будете соблюдать осторожность.

Как правильно купать кошку

Если вам все же нужно искупать кошку, делайте это медленно и дайте ей время привыкнуть. Капните немного воды на ее шерсть и лапы. В случае, когда она отреагирует положительно, попробуйте поместить ее в неглубокую ванночку с теплой водой.

Чтобы животное не боялось воды, нужно контролировать ее температуру, интенсивность, а также не делать резких движений Фото: Getty

Однако никогда не заставляйте кошку заходить в воду. Это только усилит ее страх и стресс.

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