Мурлыканье: кошки не единственные животные, которые издают эти приятные звуки (видео)

Мурлыканье – это тихий жужжащий звук, который издают кошки, и он сопровождается вибрацией на некоторых участках их тела. Обычно кошки мурлыкают, когда они счастливы и им комфортно. Но есть и другие животные, которые также мурлыкают или издают похожие звуки.

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Люди любят кошек за многие их особенности, и мурлыканье является одной из них. Владельцы кошек всегда могут определить, когда их домашнее животное счастливо благодаря тихому, довольному жужжащему звуку. Какие еще животные могут мурлыкать? Об этом пишет Live Science.

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Мурлыканье генеты

Животные, которые мурлыкают

По словам биолога Джонатана Лососа из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), кошки мурлыкают, когда они счастливы, но они также могут мурлыкать, когда испытывают стресс или боль. Кошки начинают мурлыкать вскоре после рождения.

Ученые до сих пор не до конца понимают, как мурлыкают кошки, но важной особенностью мурлыканья является вибрация гортани, структуры в горле, известной как голосовой аппарат у людей. В отличие от большинства других вокализаций животных, которые происходят только во время выдоха, мурлыканье происходит непрерывно, когда кошка вдыхает и выдыхает воздух, говорит Лосос.

Домашние кошки не единственные среди кошачьих, кто может мурлыкать. Это могут делать также гепарды, пумы и рыси.

Рыси также могут мурлыкать Фото: Ciudad Real

Некоторые ученые считают, что вместо того, чтобы классифицировать различные виды как "больших" или "маленьких" кошек, точнее было бы классифицировать кошек как "мурлыкающих" или "рычащих". Львы, тигры, ягуары и леопарды не умеют мурлыкать, но могут рычать, вероятно, из-за анатомии структуры в их горле, которая называется подъязычной костью.

Единственным другим животным, которое мурлычет во время вдоха и выдоха, то есть практически непрерывно, является дальний родственник кошек – генета. По словам Лососа по крайней мере два вида генет мурлыкают, хотя, возможно, это могут делать и другие виды этих животных.

Обыкновенная генета Фото: Wikipedia

Животные, которые как бы мурлыкают

По-настоящему мурлыкают только кошки и генеты. Если же применить более свободное определение мурлыканья, которое не фокусируется на непрерывной вибрации во время вдоха и выдоха, существуют виды животных, которые также издают жужжащие, грохочущие звуки, часто похожие на мурлыканье кошек.

Еноты, например, "мурлыкают", когда они счастливы и расслаблены, говорит Сюзанна Макдональд из Йоркского университета (Великобритания). Эти звуки очень похожи на мурлыканье кошек, но все же отличаются. Макдональд считает, что эти звуки возникают из-за комбинации вокализации енота и избыточного слюноотделения, когда еноты очень расслаблены. Этот механизм сильно отличается от того, как мурлыкают кошки.

"Мурлыканье" енота

Многие другие млекопитающие издают вибрирующие звуки, чтобы выразить ощущение комфорта. Например, некоторые кролики быстро стучат зубами, когда они расслаблены, создавая вибрирующий звук, похожий на мурлыканье. Похожий на мурлыканье звук издают также некоторые белки.

Хотя многие животные издают звуки, которые имеют некоторое сходство с мурлыканьем кошки, все еще остается много вопросов. Поскольку многие животные издают эти вибрирующие звуки, когда они расслаблены, это поведение трудно изучать, поскольку присутствие людей может вызывать у животных стресс.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему кошки мырлыкают, издавая приятные звуки. Были обнаружены гены у кошек, которые отвечают за эту особенность.

Также Фокус писал о том, что впервые на космическом корабле Луну облетели не люди, а неожиданные животные. Это были две рептилии на борту советского космического корабля.