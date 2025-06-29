Муркотіння: кішки не єдині тварини, які видають ці приємні звуки (відео)

Муркотіння — це тихий дзижчання звук, який видають кішки, і він супроводжується вібрацією на деяких ділянках їхнього тіла. Зазвичай кішки муркочуть, коли вони щасливі і їм комфортно. Але є й інші тварини, які також муркочуть або видають схожі звуки.

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Люди люблять кішок за багато їхніх особливостей, і муркотіння є однією з них. Власники кішок завжди можуть визначити, коли їхня домашня тварина щаслива завдяки тихому, задоволеному звуку, що дзижчить. Які ще тварини можуть муркотіти? Про це пише Live Science.

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Муркотіння генети

Тварини, які муркочуть

За словами біолога Джонатана Лососа з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі (США), кішки муркочуть, коли вони щасливі, але вони також можуть муркотіти, коли відчувають стрес або біль. Кішки починають муркотіти незабаром після народження.

Учені досі не до кінця розуміють, як муркочуть кішки, але важливою особливістю муркотіння є вібрація гортані, структури в горлі, відомої як голосовий апарат у людей. На відміну від більшості інших вокалізацій тварин, які відбуваються тільки під час видиху, муркотіння відбувається безперервно, коли кішка вдихає і видихає повітря, каже Лосос.

Домашні кішки не єдині серед котячих, хто може муркотіти. Це можуть робити також гепарди, пуми та рисі.

Рисі також можуть муркотіти Фото: Ciudad Real

Деякі вчені вважають, що замість того, щоб класифікувати різні види як "великих" або "маленьких" кішок, точніше було б класифікувати кішок як таких, що "муркочуть" або "гарчать". Леви, тигри, ягуари і леопарди не вміють муркотіти, але можуть гарчати, імовірно, через анатомію структури в їхньому горлі, яка називається під'язиковою кісткою.

Єдиною іншою твариною, яка муркоче під час вдиху й видиху, тобто практично безперервно, є дальній родич кішок — генета. За словами Лососа, принаймні два види генет муркочуть, хоча, можливо, це можуть робити й інші види цих тварин.

Звичайна генета Фото: Wikipedia

Тварини, які ніби муркочуть

По-справжньому муркочуть тільки кішки та генети. Якщо ж застосувати більш вільне визначення муркотіння, яке не фокусується на безперервній вібрації під час вдиху й видиху, існують види тварин, які також видають звуки, які дзижчать і гуркочуть, часто схожі на муркотіння кішок.

Єноти, наприклад, "муркочуть", коли вони щасливі та розслаблені, каже Сюзанна Макдональд з Йоркського університету (Велика Британія). Ці звуки дуже схожі на муркотіння кішок, але все ж відрізняються. Макдональд вважає, що ці звуки виникають через комбінацію вокалізації єнота і надмірного слиновиділення, коли єноти дуже розслаблені. Цей механізм сильно відрізняється від того, як муркочуть кішки.

"Муркотіння" єнота

Багато інших ссавців видають вібруючі звуки, щоб висловити відчуття комфорту. Наприклад, деякі кролики швидко стукають зубами, коли вони розслаблені, створюючи вібруючий звук, схожий на муркотіння. Схожий на муркотіння звук видають також деякі білки.

Хоча багато тварин видають звуки, які мають деяку схожість з муркотінням кішки, все ще залишається багато питань. Оскільки багато тварин видають ці вібруючі звуки, коли вони розслаблені, цю поведінку важко вивчати, оскільки присутність людей може викликати у тварин стрес.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому кішки муркочуть, видаючи приємні звуки. Були виявлені гени у кішок, які відповідають за цю особливість.

Також Фокус писав про те, що вперше на космічному кораблі Місяць облетіли не люди, а несподівані тварини. Це були дві рептилії на борту радянського космічного корабля.