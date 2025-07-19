Сладко, полезно и не калорийно: 5 вкусных продуктов, которые заменяют сахар (фото)

Многие из нас потребляют слишком много сахара. Хотя максимальная рекомендуемая суточная норма сахара составляет 9 чайных ложек, в реальности их больше.

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Значительная часть сахара потребляется случайно. Часто он скрыт у всех на виду. Согласно исследованиям, от 60% до 80% упакованных продуктов питания и напитков, продаваемых в продуктовых магазинах, содержат добавленный сахар. И это касается не только очевидных "сладких" продуктов, таких как печенье, пирожные и шоколад; даже соленые блюда, такие как соусы и супы, часто скрыто содержат сахар в той или иной форме. Об этом пишет Vogue.

Сахара настолько много в продуктах вокруг, что он коварно проникает в наш рацион и вызывает зависимость.

Впрочем, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить его потребление. Во-первых, научитесь читать этикетки с ингредиентами и помните, что все, что заканчивается на "-оза", обычно является формой сахара, то есть глюкозой и сахарозой. Также максимально избегайте обработанных пищевых продуктов.

Найдите заменители белого сахара, которые не будут вызывать резкого повышения уровня глюкозы в крови. Многие натуральные подсластители не имеют свойств обычного белого сахара, повышающих уровень глюкозы.

В конце концов, иногда нужно съесть что-то сладкое. Специалисты перечислили некоторые продукты вместе с их гликемическими индексами (ГИ) — то есть скоростью, с которой повышается уровень глюкозы в крови по шкале от 0 до 100, где 100 — это чистая глюкоза.

5 натуральных подсластителей, которые не вызывают резкого повышения уровня глюкозы:

1. Сироп агавы (ГИ 15)

Сироп агавы — это натуральный подсластитель, который добывается из сока агавы, того же растения, из которого изготавливают текилу. Агава имеет жидкую текстуру и сладкий вкус благодаря концентрации фруктозы, но ее гликемический индекс в три раза ниже, чем у белого сахара. Его можно использовать в напитках, десертах, заправках и других блюдах, требующих немного сладости.

2. Мед (ГИ 55)

Сырой мед является прекрасным заменителем сахара. С умеренным гликемическим индексом и особым вкусом, он идеально дополняет здоровые завтраки и перекусы. Большинство меда также обладает лечебными свойствами и может использоваться для всего: от успокоения боли в горле до заживления ран.

Мед является прекрасным заменителем сахара Фото: Freepik

3. Кокосовый сахар (ГИ 35)

Кокосовый сахар — это натуральный подсластитель, полученный из сока цветков кокоса. Менее рафинированный, чем белый тростниковый сахар, он имеет довольно низкий гликемический индекс, что делает его разумной альтернативой для уменьшения тяги к еде. Он также содержит значительное количество инулина, пребиотического волокна, полезного для пищеварения.

4. Архат (ГИ 0)

Монк фрукт (Архат) в 250 раз слаще тростникового сахара, однако он не содержит калорий и углеводов. Этот натуральный подсластитель содержит могрозиды, которые не повышают уровень сахара в крови — он не содержит глюкозы или фруктозы.

Финики — это как природные конфеты, со сладким карамельным вкусом Фото: Freepik

5. Финиковый сироп (ГИ 47)

Финики — это как природные конфеты, со сладким карамельным вкусом. Но, несмотря на их кондитерские свойства, гликемический индекс фрукта составляет около 47, что меньше половины от гликемического индекса обычного сахара. То же самое касается финикового сиропа, который содержит необходимые минералы, такие как калий, магний и железо, а также антиоксиданты и клетчатку.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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