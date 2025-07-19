Солодко, корисно і не калорійно: 5 смачних продуктів, які замінюють цукор (фото)

Багато хто з нас споживає забагато цукру. Хоча максимальна рекомендована добова норма цукру становить 9 чайних ложок, у реальності їх більше.

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Значна частина цукру споживається випадково. Часто він прихований у всіх на виду. Згідно з дослідженнями, від 60% до 80% упакованих продуктів харчування та напоїв, що продаються в продуктових магазинах, містять доданий цукор. І це стосується не лише очевидних "солодких" продуктів, таких як печиво, тістечка та шоколад; навіть солоні страви, такі як соуси та супи, часто приховано містять цукор у тій чи іншій формі. Про це пише Vogue.

Цукру настільки багато в продуктах навколо, що він підступно проникає в наш раціон і викликає залежність.

Втім, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб зменшити його споживання. По-перше, навчіться читати етикетки з інгредієнтами та пам’ятайте, що все, що закінчується на "-оза", зазвичай є формою цукру, тобто глюкозою та сахарозою. Також максимально уникайте оброблених харчових продуктів.

Знайдіть замінники білого цукру, які не спричинятимуть різкого підвищення рівня глюкози в крові. Багато натуральних підсолоджувачів не мають властивостей звичайного білого цукру, що підвищують рівень глюкози.

Зрештою, іноді потрібно зʼїсти щось солодке. Фахівці перерахували деякі продукти разом з їхніми глікемічними індексами (ГІ) – тобто швидкістю, з якою підвищується рівень глюкози в крові за шкалою від 0 до 100, де 100 – це чиста глюкоза.

5 натуральних підсолоджувачів, які не спричиняють різкого підвищення рівня глюкози

1. Сироп агави (ГІ 15)

Сироп агави – це натуральний підсолоджувач, який видобувається із соку агави, тієї ж рослини, з якої виготовляють текілу. Агава має рідку текстуру та солодкий смак завдяки концентрації фруктози, але її глікемічний індекс утричі нижчий, ніж у білого цукру. Його можна використовувати в напоях, десертах, заправках та інших стравах, що потребують трохи солодкості.

2. Мед (ГІ 55)

Сирий мед є чудовим замінником цукру. З помірним глікемічним індексом та особливим смаком, він ідеально доповнює здорові сніданки та перекуси. Більшість меду також має лікувальні властивості та може використовуватися для всього: від заспокоєння болю в горлі до загоєння ран.

Мед є чудовим замінником цукру Фото: Freepik

3. Кокосовий цукор (ГІ 35)

Кокосовий цукор – це натуральний підсолоджувач, отриманий із соку квіток кокосу. Менш рафінований, ніж білий тростинний цукор, він має досить низький глікемічний індекс, що робить його розумною альтернативою для зменшення тяги до їжі. Він також містить значну кількість інуліну, пребіотичного волокна, корисного для травлення.

4. Архат (ГІ 0)

Монк фрукт (Архат) у 250 разів солодший за тростинний цукор, проте він не містить калорій та вуглеводів. Цей натуральний підсолоджувач містить могрозиди, які не підвищують рівень цукру в крові — він не містить глюкози чи фруктози.

Фініки — це як природні цукерки, із солодким карамельним смаком Фото: Freepik

5. Фініковий сироп (ГІ 47)

Фініки — це як природні цукерки, із солодким карамельним смаком. Але, незважаючи на їхні кондитерські властивості, глікемічний індекс фрукта становить близько 47, що менше половини від глікемічного індексу звичайного цукру. Те саме стосується фінікового сиропу, який містить необхідні мінерали, такі як калій, магній та залізо, а також антиоксиданти та клітковину.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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