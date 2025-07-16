61-летний Николас Кейдж вывел в свет вдвое младшую пятую жену (фото)

В Лос-Анджелесе заметили американского актера Николаса Кейджа с его гораздо более молодой женой Рико Шибатой, с которой он женат четыре года.

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Это было редкое публичное свидание для известной пары, которая имеет большую разницу в возрасте: ему 61, а ей 30. Об этом пишет Daily Mail.

На Кейдже был пиджак оттенка слоновой кости поверх черной рубашки, выцветшие джинсы и солнцезащитные очки, а его жена была с головы до ног одета в черное, держа в руках сумочку Chanel.

Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: Daily Mail

Как раз накануне этого актриса Сара Джессика Паркер рассказала, что встречалась с Кейджем в 1991 году, когда они снимали фильм "Медовый месяц в Вегасе".

Николас рассказал о своем романе с ней в конце 1990-х годов и пошутил, что их отношения сошли на нет после того, как она впервые встретила свою мать.

Сара Джессика Паркер Фото: Getty

Молодая жена Николаса Кейджа

Актер и его возлюбленная познакомились в 2020 году через общих друзей в Японии, когда Кейдж снимал фильм "Узники страны призраков". Они поженились в 2021 году, когда Кейджу было 57 лет, а Шибате — 26.

Рико — пятая жена американского актера, и они воспитывают двухлетнюю дочь Августу Франческу.

Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: Getty Images

Звезда фильма "Оружейный барон" ранее был женат на Патрисии Аркетт с 1995 по 2001 год, Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, с 2002 по 2004 год, Алисе Ким с 2004 по 2016 год и Эрике Койке в течение четырех дней в 2019 году.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Скандальный сын актера Уэстон Кейдж женился в четвертый раз.

Николас и Рико Шибата вышли вместе на публику.

Кроме того, Фокус писал о планах актера покинуть отрасль кино. Кейдж уверен, что проживет еще 15 лет, и хочет провести это время со своей семьей.