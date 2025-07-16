61-річний Ніколас Кейдж вивів у світ вдвічі молодшу пʼяту дружину (фото)

У Лос-Анджелесі помітили американського актора Ніколаса Кейджа з його набагато молодшою дружиною Ріко Шибатою, з якою він одружений чотири роки.

Related video

Це було рідкісне публічне побачення для відомої пари, яка має велику різницю у віці: йому 61, а їй 30. Про це пише Daily Mail.

На Кейджі був піджак відтінку слонової кістки поверх чорної сорочки, вицвілі джинси та сонцезахисні окуляри, а його дружина була з голови до ніг одягнена в чорне, тримаючи в руках сумочку Chanel.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата Фото: Daily Mail

Якраз напередодні цього акторка Сара Джессіка Паркер розповіла, що зустрічалася з Кейджем у 1991 році, коли вони знімали фільм "Медовий місяць у Вегасі".

Ніколас розповів про свій роман з нею наприкінці 1990-х років і пожартував, що їхні стосунки зійшли нанівець після того, як вона вперше зустріла свою матір.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty

Молода дружина Ніколаса Кейджа

Актор і його кохана познайомилися у 2020 році через спільних друзів у Японії, коли Кейдж знімав фільм "В’язні країни привидів". Вони одружилися у 2021 році, коли Кейджу було 57 років, а Шибаті — 26.

Ріко — п'ята дружина американського актора, і вони виховують дворічну дочку Августу Франческу.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата Фото: Getty Images

Зірка фільму "Збройовий барон" раніше був одружений з Патрісією Аркетт з 1995 по 2001 рік, Лізою Марі Преслі, донькою Елвіса Преслі, з 2002 по 2004 рік, Алісою Кім з 2004 по 2016 рік і Ерікою Койке протягом чотирьох днів у 2019 році.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Скандальний син актора Вестон Кейдж одружився вчетверте.

Ніколас та Ріко Шибата вийшли разом на публіку.

Крім того, Фокус писав про плани актора покинути галузь кіно. Кейдж упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.