61-річний Ніколас Кейдж вивів у світ вдвічі молодшу пʼяту дружину (фото)
У Лос-Анджелесі помітили американського актора Ніколаса Кейджа з його набагато молодшою дружиною Ріко Шибатою, з якою він одружений чотири роки.
Це було рідкісне публічне побачення для відомої пари, яка має велику різницю у віці: йому 61, а їй 30. Про це пише Daily Mail.
На Кейджі був піджак відтінку слонової кістки поверх чорної сорочки, вицвілі джинси та сонцезахисні окуляри, а його дружина була з голови до ніг одягнена в чорне, тримаючи в руках сумочку Chanel.
Якраз напередодні цього акторка Сара Джессіка Паркер розповіла, що зустрічалася з Кейджем у 1991 році, коли вони знімали фільм "Медовий місяць у Вегасі".
Ніколас розповів про свій роман з нею наприкінці 1990-х років і пожартував, що їхні стосунки зійшли нанівець після того, як вона вперше зустріла свою матір.
Молода дружина Ніколаса Кейджа
Актор і його кохана познайомилися у 2020 році через спільних друзів у Японії, коли Кейдж знімав фільм "В’язні країни привидів". Вони одружилися у 2021 році, коли Кейджу було 57 років, а Шибаті — 26.
Ріко — п'ята дружина американського актора, і вони виховують дворічну дочку Августу Франческу.
Зірка фільму "Збройовий барон" раніше був одружений з Патрісією Аркетт з 1995 по 2001 рік, Лізою Марі Преслі, донькою Елвіса Преслі, з 2002 по 2004 рік, Алісою Кім з 2004 по 2016 рік і Ерікою Койке протягом чотирьох днів у 2019 році.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- Скандальний син актора Вестон Кейдж одружився вчетверте.
- Ніколас та Ріко Шибата вийшли разом на публіку.
Крім того, Фокус писав про плани актора покинути галузь кіно. Кейдж упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.