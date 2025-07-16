Вышел первый трейлер 5-го сезона сериала "Очень странные дела": когда будет релиз

Платформа Netflix представила трейлер нового сезона сериала "Очень странные дела". Действие сюжета разворачивается осенью 1987 года в Хоукинсе.

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Стриминговая платформа Netflix показала первый официальный трейлер пятого сезона научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things).

Премьера пятого сезона Stranger Things состоится 27 ноября

Работа над новым сезоном уже завершили 1 июня, сервис объявил дату премьеры.

Премьера пятого сезона шоу состоится 27 ноября, в этот день выйдут первые четыре эпизода. Вторая часть из трех серий зрители увидят 26 декабря, а финальный эпизод — 1 января 2026 года.

Действие сюжета разворачивается осенью 1987 года в Хоукинсе, через полтора года после событий четвертого сезона, когда существа из "разлома" захватывали родной город главных героев.

Героиня "Одиннадцать" и ее друзья воссоединятся и будут искать злодея Векну, появившегося в последнем сезоне.

Роли в сериале исполнили Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Сэди Синк и другие. В съемках сериала участвовала звезда "Терминатора" Линда Хэмилтона в роли ученой.

Напомним, на онлайн-площадке для поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb появился дом семьи Байерс из сериала "Очень странные дела".

В Великобритании снимают первый сезон сериала о Гарри Поттере. Главную роль сыграет актер Доминик Маклафлин.