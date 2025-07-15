Сериал о Гарри Поттере: HBO показала "нового" Рубеуса Хагрида (фото)

В Великобритании начались съемки первого сезона сериала о Гарри Поттере, и теперь, кроме главного героя в исполнении Доминика Маклафлина, создатели представили еще одного одиозного персонажа.

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Первое фото, на котором актер Ник Фрост ("Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые") позирует в образе Рубеуса Хагрида, представила платформа HBO.

Он позирует в образе егеря в мантии и, надо отдать должное, очень похож на героя из оригинальной саги, которого сыграл Робби Колтрейн, скончавшийся осенью 2022 года. Последней ролью шотландского актера символически стала документальная лента "Возвращение в Хогвартс", где актеры и участники съемочного процесса "Гарри Поттера" делились воспоминаниями о съемках полюбившегося детям и взрослым фильма.

Ник Фрост в образе Рубеуса Хагрида Фото: HBO

"Все готовы? Поехали! Ник Фрост впервые прошел в сапогах Хагрида на съемочной площадке нового сериала HBO Original о Гарри Поттере", – говорится в подписи.

Полувеликан Хагрид присутствует во всех книгах о Гарри Поттере и является одним из первых персонажей "Философского камня. Он известен своей любовью к магическим существам, преданностью Дамблдору и ролью наставника и друга главного героя.

Первый сезон сериала о мальчике-волшебнике выйдет в 2027 году. Франшиза рассчитана на 10 лет.

Главные роли исполняют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Алистер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Они победили в кастинге, в котором участвовали 30 тысяч претендентов.

Сериал описывается как "точная адаптация" любимых книг, а исполнительным продюсером выступает автор первоисточника Дж. К. Роулинг. Сценарист и исполнительный продюсер "Гарри Поттера" — Франческа Гардинер.

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