Серіал про Гаррі Поттера: HBO показала "нового" Рубеуса Геґріда (фото)

У Великій Британії почалися зйомки першого сезону серіалу про Гаррі Поттера, і тепер, крім головного героя у виконанні Домініка Маклафліна, творці представили ще одного одіозного персонажа.

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Перше фото, на якому актор Нік Фрост ("Зомбі на ім'я Шон" і "Типу круті лягаві") позує в образі Рубеуса Геґріда, представила платформа HBO.

Він позує в образі єгеря в мантії і, треба віддати належне, дуже схожий на героя з оригінальної саги, якого зіграв Роббі Колтрейн, який помер восени 2022 року. Останньою роллю шотландського актора символічно стала документальна стрічка "Повернення до Гоґвортса", де актори й учасники знімального процесу "Гаррі Поттера" ділилися спогадами про зйомки фільму, який так полюбився дітям і дорослим.

Нік Фрост в образі Рубеуса Геґріда Фото: HBO

"Усі готові? Поїхали! Нік Фрост уперше пройшов у чоботях Геґріда на знімальному майданчику нового серіалу HBO Original про Гаррі Поттера", — йдеться у підписі.

Напіввелетень Геґрід присутній у всіх книжках про Гаррі Поттера і є одним із перших персонажів "Філософського каменю". Він відомий своєю любов'ю до магічних істот, відданістю Дамблдору та роллю наставника і друга головного героя.

Перший сезон серіалу про хлопчика-чарівника вийде у 2027 році. Франшиза розрахована на 10 років.

Головні ролі виконують Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Алістер Стаут (Рон Візлі) і Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер). Вони перемогли в кастингу, в якому брали участь 30 тисяч претендентів.

Серіал описується як "точна адаптація" улюблених книжок, а виконавчим продюсером виступає автор першоджерела Дж. К. Роулінг. Сценарист і виконавчий продюсер "Гаррі Поттера" — Франческа Гардінер.

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Ми також розповідали, що для зйомок серіалу побудували ціле місто.