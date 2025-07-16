Вийшов перший трейлер 5-го сезону серіалу "Дуже дивні справи": коли буде реліз

Платформа Netflix представила трейлер нового сезону серіалу "Дуже дивні справи". Дія сюжету розгортається восени 1987 року в Гоукінсі.

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Стримінгова платформа Netflix показала перший офіційний трейлер п'ятого сезону науково-фантастичного серіалу "Дуже дивні справи" (Stranger Things).

Прем'єра п'ятого сезону Stranger Things відбудеться 27 листопада

Роботу над новим сезоном уже завершили 1 червня, сервіс оголосив дату прем'єри.

Прем'єра п'ятого сезону шоу відбудеться 27 листопада, цього дня вийдуть перші чотири епізоди. Другу частину з трьох серій глядачі побачать 26 грудня, а фінальний епізод — 1 січня 2026 року.

Дія сюжету розгортається восени 1987 року в Гоукінсі, через півтора року після подій четвертого сезону, коли істоти з "розлому" захоплювали рідне місто головних героїв.

Героїня "Одинадцять" та її друзі возз'єднаються і шукатимуть лиходія Векну, який з'явився в останньому сезоні.

Ролі в серіалі виконали Міллі Боббі Браун, Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфхард, Ноа Шнапп, Седі Сінк та інші. У зйомках серіалу брала участь зірка "Термінатора" Лінда Хемілтона в ролі вченої.

Нагадаємо, на онлайн-майданчику для пошуку короткострокової оренди житла Airbnb з'явився будинок сім'ї Байєрс із серіалу "Дуже дивні справи".

У Великій Британії знімають перший сезон серіалу про Гаррі Поттера. Головну роль зіграє актор Домінік Маклафлін.