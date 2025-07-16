Демоническая игрушка: священник УГЦК призвал запретить Лабубу (скриншот)

На странице прихода Святого Николая Украинской греко-католической церкви в Теребовле обратили внимание на волнение родителей относительно игрушки Лабубу, которая занимает слишком много внимания детей. Священник связал игрушку с демонами, мифическими существами и дошел до того, что назвал ее дьявольской. В соцсетях далеко не все поддержали критику Лабубу.

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Сообщение с критикой игрушки появилось на странице прихода в Facebook, написали в Telegram-канале "Шарп / Медиа". Текст распространил администратор группы Артур Бучинский, в профиле которого есть информация об обучении в Тернопольской высшей духовной семинарии. Он привел вопросы родителей, которые просили совета относительно Лабуба. По мнению Артура, это трендовая игрушка, у которой за приятным личиком скрывается демоническая сущность.

Ответ священника содержит рассказ о тайнах, которые якобы скрывает внешне приятная вещь. Указывается, что это "на первый взгляд сказочный персонаж", который мило улыбается ребенку. На самом же деле это предмет, который "вытеснит из души тепло и доброту Христа", говорится в заметке.

"Враг человеческого спасения не спит — он навязывает "модное", "популярное", "стильное", чтобы посеять смятение в сердцах малых и больших. Присмотритесь: жуткие глаза, причудливая улыбка, символика, которая вызывает беспокойство", — отмечается в заметке.

Далее священник описал альтернативную историю появления игрушки. Указывается, что это персонаж из японской и китайской мифологии, который олицетворяет демонических существ. Характер этих существ не добрый и не милый, а непредсказуемый, рисковый, злой. Таких персонажей называют "трикстерами" и они якобы несут "разрушение и анархию", считает автор.

"Лабубу — не просто озорник", — отмечает автор.

Родителей предупредили о трех опасных последствиях, возможных из-за контакта ребенка с Лабубой. По мнению представителя УГКЦ, появляется агрессивность, приверженность к "темной эстетике", стимулируется "инстинкт доминирования", несвойственный добрым детям.

"Бренд Рор Mart не просто создает игрушки — они продают культ. Родители неосознанно впускают в дом дьявола. Лабубу — не просто милая игрушка. Это визуально привлекательный образ с подтекстом, который содержит элементы из демонологии и архетипов хаоса", — подытоживается в заметке.

Игрушка Лабуба — сообщение священника из Теребовли Фото: Telegram

Игрушка Лабубу — детали

На странице прихода не удалось отыскать сообщение с обращением священника. Впрочем, на портале The Page есть ссылка на него, но она уже неактивна. Вероятно, сообщение о Лабубе со страницы удалили. В то же время на скриншоте можно увидеть, что текст священника, вероятно, заимствован из Instagram, а автор не указан.

В сети распространили реакцию церковного прихода и появились десятки комментариев, в которых люди, в основном, не соглашались с сообщением. Некоторые писали, что священник должен лучше знать историю. Другие предполагали, что это сказочное существо "подушило кур", и поэтому ему так достается. Были комментаторы, которые цитировали писателя Подервянского. Также были упоминания о других игрушках, которым раньше доставалось от церкви (например, Хаги Ваги).

Игрушка Лабубу — комментарии с Подеревянским Игрушка Лабубу — комментарии о курах Игрушка Лабубу — комментарии об истории

Отметим, Фокус писал об игрушке Лабубу, которая заполонила полки магазинов в течение года. На портале Daily Beast рассказали, что персонаж создал художник из Гонконга и что это эльф с острыми зубками.

Напоминаем, в июне The Financial Times сообщило о феноменальных успехах продажи Лабубу и какую сумму заработали продавцы.