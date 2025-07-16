Демонічна іграшка: священник УГЦК закликав заборонити Лабубу (скриншот)

На сторінці парафії Святого Миколая Української греко-католицької церкви у Теребовлі звернули увагу на хвилювання батьків щодо іграшки Лабубу, яка займає надто багато уваги дітей. Священник пов'язав іграшку з демонами, міфічними істотами й дійшов до того, що назвав її диявольською. У соцмережах далеко не усі підтримали критику Лабубу.

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Допис з критикою іграшки з'явився на сторінці парафії у Facebook, написали у Telegram-каналі "Шарп / Медіа". Текст поширив адміністратор групи Артур Бучинський, у профілі якого є інформація про навчання у Тернопільській вищій духовній семінарії. Він навів питання батьків, які просили поради щодо Лабубу. На думку Артура, це трендова іграшка, у якої за приємним личком ховається демонічна сутність.

Відповідь священника містить розповідь про таємниці, які нібито приховує зовні приємна річ. Вказується, що це "на перший погляд казковий персонаж", який мило посміхається дитині. Насправді ж це предмет, який "витіснить з душі тепло та доброту Христа", ідеться у дописі.

"Ворог людського спасіння не спить — він нав'язує "модне", "популярне", "стильне", аби посіяти сум'яття в серцях малих і великих. Придивіться: моторошні очі, химерна посмішка, символіка, яка викликає неспокій", — зауважується у дописі.

Далі священник описав альтернативну історію появи іграшки. Вказується, що це персонаж з японської та китайської міфології, який уособлює демонічних істот. Характер цих істот не добрий і не милий, а непередбачуваний, ризиковий, злий. Таких персонажів називають "трикстерами" і вони начебто несуть "руйнування та анархію", вважає автор.

"Лабубу — не просто бешкетник", — наголошує автор.

Батьків попередили про три небезпечних наслідки, можливі через контакт дитини з Лабубою. На думку представника УГКЦ, з'являється агресивність, прихильність до "темної естетики", стимулюється "інстинкт домінування", непритаманний добрим дітям.

"Бренд Рор Mart не просто створює іграшки — вони продають культ. Батьки несвідомо впускають у дім диявола. Лабубу — не просто мила іграшка. Це візуально привабливий образ із підтекстом, який містить елементи з демонології та архетипів хаосу", — підсумовується у дописі.

Іграшка Лабуба — допис священника з Теребовлі Фото: Telegram

Іграшка Лабубу — деталі

На сторінці парафії не вдалось відшукати допис зі звернення священника. Втім, на порталі The Page є посилання на нього, але воно вже неактивне. Ймовірно, допис про Лабубу зі сторінки видалили. Водночас на скриншоті можна побачити, що текст священника, ймовірно, запозичений з Instagram, а автор не вказаний.

У мережі поширили реакцію церковної парафії й з'явились десятки коментарів, в яких люди, переважно, не погоджувались з дописом. Дехто писав, що священник має краще знати історію. Інші припускали, що ця казкова істота "подушила курей", і тому їй так дістається. Були коментатори, які цитували письменника Подерв'янського. Також були згадки про інші іграшки, яким раніше діставалось від церкви (наприклад, Хагі Вагі).

Іграшка Лабубу - коментарі з Подерев'янським Іграшка Лабубу - коментарі про курей Іграшка Лабубу - коментарі про історію

Зазначимо, Фокус писав про іграшку Лабубу, яка заполонила полички магазинів потягом року. На порталі Daily Beast розповіли, що персонаж створив художник з Гонконгу і що це ельф з гострими зубками.

Нагадуємо, у червні The Financial Times повідомило про феноменальні успіхи продажу Лабубу і яку суму заробили продавці.