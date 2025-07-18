Прыгал из стратосферы: всемирно известный экстремал погиб во время полета на параплане

Всемирно известный спортсмен Феликс Баумгартнер, который в 2012 году прыгнул из стратосферы, погиб во время полета на параплане.

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Мужчина погиб 17 июля в результате несчастного случая на побережье Адриатического моря, пишет австрийский ресурс Kurier.

По данным пожарных, которые приехали на место трагедии, Баумгартнер потерял контроль над моторизованным парапланом и врезался в гостиничный бассейн.

Он погиб мгновенно.

На момент смерти Баумгартнеру было 56 лет.

Чем известен Феликс Баумгартнер

Австрийский спортсмен получил славу благодаря прыжкам с необычайной высоты — от небоскребов до вертолетов и даже воздушных шаров.

В 1999 году он прыгнул с самого высокого в мире моста — Виадука Мийо во Франции. Также он совершил прыжок со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

А наиболее известным его достижением стал прыжок из стратосферы 14 октября 2012 года.

В рамках проекта Red Bull Stratos Баумгартнер поднялся на капсуле до высоты почти 39 километров и прыгнул в свободное падение.

Во время того "полета" он разогнался 1350 км/ч, в результате чего стал первым в истории человеком, который преодолел скорость звука, не используя при этом технику.

Прыжок Баумгартнера из стратосферы

Напомним, олимпийский чемпион по скикроссу Аудун Гренволд из Норвегии погиб от молнии.

Фокус также писал о том, что тренера боксера Поветкина Игоря Нестерова ликвидировали в Африке.