Стрибав зі стратосфери: всесвітньовідомий екстремал загинув під час польоту на параплані

Всесвітньо відомий спортсмен Фелікс Баумгартнер, який у 2012 році стрибнув зі стратосфери, загинув під час польоту на параплані.

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Чоловік загинув 17 липня в результаті нещасного випадку на узбережжі Адріатичного моря, пише австрійський ресурс Kurier.

За даними пожежників, які приїхали на місце трагедії, Баумгартнер втратив контроль над моторизованим парапланом і врізався у готельний басейн.

Він загинув миттєво.

На момент смерті Баумгартнеру було 56 років.

Чим відомий Фелікс Баумгартнер

Австрійський спортсмен здобув славу завдяки стрибкам з надзвичайної висоти — від хмарочосів до гелікоптерів і навіть повітряних куль.

У 1999 році він стрибнув з найвищого у світі мосту — Віадука Мійо у Франції. Також він здійснив стрибок зі статуї Христа у Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

А найбільш відомим його досягненням став стрибок зі стратосфери 14 жовтня 2012 року.

В рамках проєкту Red Bull Stratos Баумгартнер піднявся на капсулі до висоти майже 39 кілометрів і стрибнув у вільне падіння.

Під час того "польоту" він розігнався 1350 км/год, внаслідок чого став першою в історії людиною, яка подолала швидкість звуку, не використовуючи при цьому техніку.

Стрибок Баумгартнера зі стратосфери

Нагадаємо, олімпійський чемпіон зі скікросу Аудун Гренволд із Норвегії загинув від блискавки.

Фокус також писав про те, що тренера боксера Повєткіна Ігоря Нестерова ліквідували в Африці.