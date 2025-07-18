Disney обнародовал новый трейлер к фильму "Трон: Арес": о чем будет кинолента (видео)

Компания Disney представила новый трейлер предстоящего фильма "Трон: Арес" (Tron: Ares).

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Премьера картины в кинотеатрах состоится 10 октября 2025 года, говорится в подписи к официальному трейлеру.

Трейлер к фильму "Трон: Арес"

"Трон: Арес" рассказывает историю чрезвычайно продвинутой программы "Арес". Его отправляют из цифрового мира в реальный мир для выполнения опасной миссии, которая становится первым контактом человечества с существами искусственного интеллекта.

Сюжет продолжит рассказ о кибервселенной, где проходят гладиаторские бои.

Это третий фильм во франшизе, первая часть вышла в 1982 году, а премьера сиквела состоялась в 2010-м.

Главные роли исполнят Джаред Лето и Эван Питерс.

В ленте также появятся Камерон Монахен, Грета Ли, Джиллиан Андерсон и Джефф Бриджес.

Напомним, платформа Netflix представила трейлер нового сезона сериала "Очень странные дела".

Фокус также писал о том, что в Великобритании снимают первый сезон сериала о Гарри Поттере.