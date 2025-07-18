Disney оприлюднив новий трейлер до фільму "Трон: Арес": про що буде кінострічка (відео)
Компанія Disney представила новий трейлер майбутнього фільму "Трон: Арес" (Tron: Ares).
Прем'єра картини в кінотеатрах відбудеться 10 жовтня 2025 року, йдеться у підписі до офіційного трейлеру.
"Трон: Арес" розповідає історію надзвичайно просунутої програми "Арес". Його відправляють із цифрового світу в реальний світ для виконання небезпечної місії, яка стає першим контактом людства з істотами штучного інтелекту.
Сюжет продовжить розповідь про кібервсесвіт, де проходять гладіаторські бої.
Це третій фільм у франшизі, перша частина вийшла 1982 року, а прем'єра сиквела відбулася 2010-го.
Головні ролі виконають Джаред Лето і Еван Пітерс.
У стрічці також з'являться Камерон Монахен, Грета Лі, Джилліан Андерсон і Джефф Бріджес.
Нагадаємо, платформа Netflix представила трейлер нового сезону серіалу "Дуже дивні справи".
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