Disney оприлюднив новий трейлер до фільму "Трон: Арес": про що буде кінострічка (відео)

Компанія Disney представила новий трейлер майбутнього фільму "Трон: Арес" (Tron: Ares).

Related video

Прем'єра картини в кінотеатрах відбудеться 10 жовтня 2025 року, йдеться у підписі до офіційного трейлеру.

Трейлер до фільму "Трон: Арес"

"Трон: Арес" розповідає історію надзвичайно просунутої програми "Арес". Його відправляють із цифрового світу в реальний світ для виконання небезпечної місії, яка стає першим контактом людства з істотами штучного інтелекту.

Сюжет продовжить розповідь про кібервсесвіт, де проходять гладіаторські бої.

Це третій фільм у франшизі, перша частина вийшла 1982 року, а прем'єра сиквела відбулася 2010-го.

Головні ролі виконають Джаред Лето і Еван Пітерс.

У стрічці також з'являться Камерон Монахен, Грета Лі, Джилліан Андерсон і Джефф Бріджес.

Нагадаємо, платформа Netflix представила трейлер нового сезону серіалу "Дуже дивні справи".

Фокус також писав про те, що у Великій Британії знімають перший сезон серіалу про Гаррі Поттера.