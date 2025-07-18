"Кровавое развлечение": вышел официальный трейлер "Мортал Комбат 2" (видео)

Премьера фильма, основанного на серии игр, запланирована на 24 октября. В Warner Bros. Pictures сообщили, что это — последняя часть блокбастерной франшизы "во всей ее брутальной красе".

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"На этот раз любимые фанатами чемпионы, к которым теперь присоединился и сам Джонни Кейдж, сошлись в решающей, бескомпромиссной, кровавой битве за победу над темной властью Шао Кана, угрожающей самому существованию Земного государства и его защитников", — говорится в описании к официальному трейлеру, обнародованному 17 июля.

Актерский состав фильма:

Карл Урбан в роли Джонни Кейджа;

Асано Таданобу в роли лорда Рейдена;

Джо Таслим в роли Би-Хана (или Саб-Зиро);

Хироюки Санада в роли Скорпиона (или Ханзо Хасаши).

Также в "Mortal Kombat II" снялись Аделина Рудольф, Джессика МакНеми, Джош Лоусон, Люди Лин, Мекхад Брукс, Тати Габриэль, Льюис Тан, Дэймон Герриман и Чинь Хань.

Режиссер ленты — Саймон Маквойд, а над сценарием работал Джереми Слейтер. Продюсерами выступили Тодд Гарнер, Джеймс Ван, Тоби Эммерих, Э. Беннетт Уолш и Маквойд.

Также студия опубликовала реакцию актеров на официальный трейлер. Зрителям обещают "кровавое развлечение" и "безупречную победу".

"Мортал Комбат 2" — это американский фильм о боевых искусствах, который является сиквелом фильма "Мортал Комбат" 2021 года. Обе киноленты были основаны на одноименной серии игр.

Как известно с сайта Multiplex, фильм будет длиться два часа и будет иметь возрастное ограничение 16+.

Напомним, в Disney показали новый трейлер фильма "Трон: Арес", премьера которого запланирована на 10 октября. Главные роли в нем исполнили Джаред Лето и Эван Питерс, это — уже третья часть во франшизе.

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