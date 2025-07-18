"Кривава розвага": вийшов офіційний трейлер "Мортал Комбат 2" (відео)

Прем’єра фільму, заснованого на серії ігор, запланована на 24 жовтня. У Warner Bros. Pictures повідомили, що це — остання частина блокбастерної франшизи «у всій її брутальній красі».

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"Цього разу улюблені фанатами чемпіони, до яких тепер приєднався і сам Джонні Кейдж, зійшлися у вирішальній, безкомпромісній, кривавій битві за перемогу над темною владою Шао Кана, що загрожує самому існуванню Земної держави та її захисників", — йдеться в описі до офіційного трейлеру, оприлюдненого 17 липня.

Акторський склад фільму:

Карл Урбан в ролі Джонні Кейджа;

Асано Таданобу в ролі лорда Рейдена;

Джо Таслім в ролі Бі-Хана (або Саб-Зіро);

Хіроюкі Санада в ролі Скорпіона (або Ханзо Хасаші).

Також у "Mortal Kombat II" знялися Аделіна Рудольф, Джесіка Макнемі, Джош Лоусон, Люді Лін, Мекхад Брукс, Таті Ґабріель, Льюїс Тан, Деймон Герріман та Чинь Хань.

Режисер стрічки — Саймон Маквойд, а над сценарієм працював Джеремі Слейтер. Продюсерами виступили Тодд Гарнер, Джеймс Ван, Тобі Еммеріх, Е. Беннетт Волш і Маквойд.

Також студія опублікувала реакцію акторів на офіційний трейлер. Глядачам обіцяють "криваву розвагу" та "бездоганну перемогу".

"Мортал Комбат 2" — це американський фільм про бойові мистецтва, який є сиквелом фільму "Мортал Комбат" 2021 року. Обидві кінострічки були засновані на однойменній серії ігор.

Як відомо з сайту Multiplex, фільм триватиме дві години та матиме вікове обмеження 16+.

Нагадаємо, у Disney показали новий трейлер фільму "Трон: Арес", прем’єра якого запланована на 10 жовтня. Головні ролі у ньому виконали Джаред Лето і Еван Пітерс, це — вже третя частина у франшизі.

Фокус з блогером-кінокритиком Оскаром розібрались у кіноновинках липня — що дивитись на великому екрані, а що вдома.