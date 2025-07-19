Рэпер OTOY со сцены Atlas Festival объявил о женитьбе: что известно о его избраннице (фото)

Украинский рэпер OTOY проводил выступление в рамках фестиваля Atlas Festival, который начался 18 июля. Во время своего выступления исполнитель заявил публично со сцены о том, что вскоре у него изменится семейный статус.

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Во время выступления OTOY исполнил ряд своих популярных треков и представил для поклонников свой новый хит "Пекло", а затем и объявил о своей женитьбе.

Сам OTOY объявил фанам о сюрпризе, о котором никому еще не говорил, добавив, что скоро будет в новом статусе женатого. Из открытых публикаций известно, что рэпер находится в отношениях с бизнесменкой Марией Гаврилюк.

Женщина имеет отношение к одному из самых известных украинских брендов одежды, украшений и аксессуаров. Сама пара начала подтверждать факт отношений только в начале этого года, пока остается неизвестным, сколько рэпер и бизнесменка вместе.

Избранница рэпера OTOY Мария Гаврилюк Фото: Instagram

Публично пара не сдерживает в комментариях в соцсетях относительно чувств друг к другу. Они время от времени публикуют совместные фото и поздравляют с праздниками.

"Я тебя так люблю, что это никакими словами не описати❤️ мой самый ценный человек", — написала Мария в комментариях к посту рэпера.

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