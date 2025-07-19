Репер OTOY зі сцени Atlas Festival оголосив про одруження: що відомо про його обраницю (фото)

Український репер OTOY проводив виступ у межах фестивалю Atlas Festival, який розпочався 18 липня. Під час свого виступу виконавець заявив публічно зі сцени про те, що незабаром у нього зміниться сімейний статус.

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Під час виступу OTOY виконав низку своїх популярних треків і презентував для прихильників свій новий хіт "Пекло", а потім й оголосив про своє одруження.

Сам OTOY оголосив фанам про сюрприз, про який нікому ще не говорив, додавши, що скоро буде в новому статусі одруженого. З відкритих публікацій відомо, що репер перебуває в стосунках з бізнесменкою Марією Гаврилюк.

Жінка має стосунок до одного з найвідоміших українських брендів одягу, прикрас і аксесуарів. Сама пара почала підтверджувати факт стосунків лише на початку цього року, наразі залишається невідомим, скільки репер і бізнесменка разом.

Обраниця репера OTOY Марія Гаврилюк Фото: Instagram

Публічно пара не стримує в коментарях у соцмережах щодо почуттів одне до одного. Вони час від часу публікують спільні фото та вітають зі святами.

"Я тебе так кохаю, що це жодними словами не описати❤️ моя найцінніша людина", — написала Марія у коментарях до посту репера.

Раніше Фокус повідомляв про заручини 20-річної доньки Ольги Полякової. Марія Полякова оголосила про початок заручин після того, як її бойфренд-іноземець Еден Пассареллі романтично освідчився їй прямо на яхті.

Згодом стало відомо, що переможниця "Дитячого Євробачення" Петрик виходить заміж. 23-річна співачка, яка здобула славу після перемоги на "Дитячому Євробаченні-2012", оголосила про заручини з коханим.