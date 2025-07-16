Дівчинка виросла: переможниця "Дитячого Євробачення" Петрик виходить заміж (фото)

23-річна українська співачка Анастасія Петрик, яка здобула славу після перемоги на "Дитячому Євробаченні-2012", оголосила про заручини з коханим.

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Артистка поділилася радісною новиною в соціальних мережах, зокрема Instagram, опублікувавши романтичні фото. На знімках вона разом із коханим позує на тлі узбережжя, продемонструвавши обручку з великим діамантом та букет квітів.

"Там, де закінчуються хвилі — починається наша нескінченність", — написала Петрик під своїми фото.

Обранця співачки звати Сергій. Пара перебуває у стосунках уже тривалий час. Втім, деталями заручин Анастасія Петрик так і не поділилася. Відомо, що наречені зараз проживають у США.

Анастасія похизувалась романтичними фото Фото: Instagram

Анастасія стала зіркою екрану ще в дитячому віці завдяки участі у "Дитячому Євробаченні-2012", де здобула перемогу для України. До цього юна артистка брала участь у "Новій хвилі" та інших конкурсах, а також виступала на сцені разом із відомими музикантами.

Артистка показала обручку Фото: Instagram

До початку повномасштабної війни в Україні співачка активно гастролювала разом із сестрою Вікторією Петрик та розвивала свою музичну кар'єру.

Анастасія Петрик з коханим чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

20-річна донька Олі Полякової Маша оголосила про заручини. Бойфренд-іноземець Еден Пассареллі, з яким вони разом навчаються у США, освідчився їй прямо на яхті.

А от 21-річна американка Ханна Аллен переїхала до Іспанії працювати нянею та несподівано закохалася у 23-річного сина свого роботодавця. Її відверте зізнання у TikTok зібрало понад 7,8 мільйона переглядів.

Крім того, блогерка Сауді, яка одружена з мільйонером Джамалом, опублікувала відео, де згадала про всі етапи побудови стосунків з багатим арабським чоловіком.