Девочка выросла: победительница "Детского Евровидения" Петрик выходит замуж (фото)

23-летняя украинская певица Анастасия Петрик, которая получила славу после победы на "Детском Евровидении-2012", объявила о помолвке с возлюбленным.

Related video

Артистка поделилась радостной новостью в социальных сетях, в частности Instagram, опубликовав романтические фото. На снимках она вместе с любимым позирует на фоне побережья, продемонстрировав кольцо с крупным бриллиантом и букет цветов.

"Там, где заканчиваются волны — начинается наша бесконечность", — написала Петрик под своими фото.

Избранника певицы зовут Сергей. Пара находится в отношениях уже длительное время. Впрочем, деталями помолвки Анастасия Петрик так и не поделилась. Известно, что молодожены сейчас проживают в США.

Анастасия похвасталась романтическими фото Фото: Instagram

Анастасия стала звездой экрана еще в детском возрасте благодаря участию в "Детском Евровидении-2012", где одержала победу для Украины. До этого юная артистка участвовала в "Новой волне" и других конкурсах, а также выступала на сцене вместе с известными музыкантами.

Артистка показала обручальное кольцо Фото: Instagram

До начала полномасштабной войны в Украине певица активно гастролировала вместе с сестрой Викторией Петрик и развивала свою музыкальную карьеру.

Анастасия Петрик с любимым мужчиной Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

20-летняя дочь Оли Поляковой Маша объявила о помолвке. Бойфренд-иностранец Эден Пассарелли, с которым они вместе учатся в США, сделал ей предложение прямо на яхте.

А вот 21-летняя американка Ханна Аллен переехала в Испанию работать няней и неожиданно влюбилась в 23-летнего сына своего работодателя. Ее откровенное признание в TikTok собрало более 7,8 миллиона просмотров.

Кроме того, блогерша Сауди, которая замужем за миллионером Джамалом, опубликовала видео, где вспомнила обо всех этапах построения отношений с богатым арабским мужчиной.