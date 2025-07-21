Святослав Вакарчук впервые вывел в свет возлюбленную, которая родила ему детей (фото, видео)

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук появился на публике вместе с возлюбленной Евгенией Яцутой во время фестиваля Atlas Weekend. Певец тщательно скрывает подробности своей личной жизни от поклонников.

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Посетители музыкального фестиваля Atlas Weekend зафиксировали появление Святослава Вакарчука и Евгении Яцуты на концерте группы "Бумбокс". Видео с парой впервые появилось в социальных сетях, а также на YouTube.

На кадрах можно увидеть, как во время выступления "Бумбокс" Вакарчук нежно обнял Яцуту за плечи. Пара отдыхала в неформальной атмосфере, наслаждаясь музыкой любимой группы.

Кстати, Андрей Хлывнюк выступил на главной сцене Atlas Festival 18 июля. Как сообщил исполнитель, это первый и единственный концерт в Украине в этом году. Правда, его выступление прервала воздушная тревога.

Кто такая Евгения Яцута?

Евгения Яцута — совладелица компании Radioaktivefilm. У пары есть двое общих детей: сын Иван, который родился 19 июня 2021 года, а также дочь Соломия, которая появилась на свет 21 июня следующего года.

Евгения Яцута родила Вакарчуку детей Фото: Facebook

Медиа пишут, что после начала полномасштабного вторжения Евгения переехала со старшим сыном в Швейцарию, где живет в курортном городе Аскона на берегу озера Лаго-Маджоре. Там проживает и ее бывший муж с дочерью Софией.

Развод Вакарчука

Стоит напомнить, что летом 2021 года Святослав Вакарчук официально сообщил о расставании с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни. Свои отношения с Евгенией Яцутой музыкант не комментирует публично.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Также в команде музыканта ответили, имеет ли тот статус участника боевых действий.