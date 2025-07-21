Святослав Вакарчук вперше вивів у люди кохану, яка народила йому дітей (фото, відео)

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з'явився на публіці разом з коханою Євгенією Яцутою під час фестивалю Atlas Weekend. Співак ретельно приховує подробиці свого особистого життя від шанувальників.

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Відвідувачі музичного фестивалю Atlas Weekend зафіксували появу Святослава Вакарчука та Євгенії Яцути на концерті гурту "Бумбокс". Відео з парою вперше з’явилось у соціальних мережах, а також на YouTube.

На кадрах можна побачити, як під час виступу "Бумбокс" Вакарчук ніжно обняв Яцуту за плечі. Пара відпочивала в неформальній атмосфері, насолоджуючись музикою улюбленого гурту.

До речі, Андрій Хливнюк виступив на головній сцені Atlas Festival 18 липня. Як повідомив виконавець, це перший і єдиний концерт в Україні цього року. Щоправда, його виступ перервала повітряна тривога.

Хто така Євгенія Яцута?

Євгенія Яцута — співвласниця компанії Radioaktivefilm. У пари є двоє спільних дітей: син Іван, який народився 19 червня 2021 року, а також донька Соломія, яка з'явилася на світ 21 червня наступного року.

Євгенія Яцута народила Вакарчуку дітей Фото: Facebook

Медіа пишуть, що після початку повномасштабного вторгнення Євгенія переїхала зі старшим сином до Швейцарії, де мешкає в курортному місті Аскона на березі озера Лаго-Маджоре. Там проживає і її колишній чоловік з дочкою Софією.

Розлучення Вакарчука

Варто нагадати, що влітку 2021 року Святослав Вакарчук офіційно повідомив про розставлення з цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після 20 років спільного життя. Свої стосунки з Євгенією Яцутою музикант не коментує публічно.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також у команді музиканта відповіли, чи має той статус учасника бойових дій.