Едва не раздели на глазах у всех: девушку обыскали в аэропорту по неожиданной причине (видео)

Молодая путешественница стала объектом повышенного внимания службы безопасности в аэропорту после того, как система оповещения на рамке-металлоискателе постоянно реагировала на ее одежду. Причина оказалась настолько забавной, что она решила поделиться своей историей с тысячами подписчиков в TikTok.

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Как сообщает Daily Mirror, популярный контент-мейкер под ником alixoxo рассказала, что во время прохождения контроля в аэропорту ее остановили несколько раз из-за того, что система постоянно фиксировала "что-то подозрительное" в области паха. Девушка призналась: сначала не могла понять, что происходит, и уже была готова к унизительному досмотру в отдельной комнате.

Инцидент произошел, когда она надела любимый спортивный костюм бренда Juicy Couture, известный своими блестящими надписями на задней части штанов. Как оказалось, именно этот элемент декора, инкрустированный блестками, и стал причиной многочисленных срабатываний металлоискателя.

"Как только я прошла сквозь рамку, она сразу же подала сигнал. Я подумала: да у меня же ничего нет! А потом поняла — это все Juicy на моих штанах", — рассказала девушка в видео, которое быстро стало вирусным.

alixoxoxo у ТикТока

Подписчики TikTok активно комментировали ситуацию: кто-то поделился подобным опытом, другие же просто хохотали от неожиданной причины обыска.

"У тебя лицо куклы, неудивительно, что все сверкает", — написал один пользователь.

"Это случилось и со мной! Меня чуть не обыскали под капюшоном. Было жутко!" — добавила другая подписчица.

Несмотря на стрессовый момент, девушка сохранила чувство юмора и посоветовала другим пассажирам хорошо подумать, прежде чем выбирать яркую одежду в дорогу. В частности, она рекомендует избегать одежды с блестками, металлическими надписями и украшениями в деликатных зонах — даже если они модные.

Что лучше надевать в путешествие без проблем

Эксперты по авиационной безопасности советуют пассажирам отдавать предпочтение простой одежде без металлических элементов. Идеально подходят свободные вещи без застежек, стразов и украшений.

Удобная обувь без шнуровки, легкая куртка с карманами и минимум аксессуаров — вот ключ к быстрому и спокойному прохождению контроля без ненужных досмотров.

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