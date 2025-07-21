Ледь не роздягли на очах у всіх: дівчину обшукали в аеропорту через несподівану причину (відео)

Молода мандрівниця стала об'єктом підвищеної уваги служби безпеки в аеропорту після того, як система сповіщення на рамці-металошукачі постійно реагувала на її одяг. Причина виявилася настільки кумедною, що вона вирішила поділитися своєю історією з тисячами підписників у TikTok.

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Як повідомляє Daily Mirror, популярна контент-мейкерка під ніком alixoxo розповіла, що під час проходження контролю в аеропорту її зупинили кілька разів через те, що система постійно фіксувала "щось підозріле" в області паху. Дівчина зізналася: спочатку не могла зрозуміти, що відбувається, і вже була готова до принизливого огляду в окремій кімнаті.

Інцидент стався, коли вона одягнула улюблений спортивний костюм бренду Juicy Couture, відомий своїми блискучими написами на задній частині штанів. Як виявилося, саме цей елемент декору, інкрустований блискітками, і став причиною численних спрацювань металошукача.

"Щойно я пройшла крізь рамку, вона одразу ж подала сигнал. Я подумала: та в мене ж нічого немає! А потім зрозуміла – це все Juicy на моїх штанях", – розповіла дівчина у відео, яке швидко стало вірусним.

alixoxo у TikTok

Підписники TikTok активно коментували ситуацію: хтось поділився подібним досвідом, інші ж просто реготали від несподіваної причини обшуку.

"У тебе обличчя ляльки, не дивно, що все виблискує", – написав один користувач.

"Це трапилось і зі мною! Мене мало не обшукали під капюшоном. Було моторошно!" – додала інша підписниця.

Попри стресовий момент, дівчина зберегла почуття гумору та порадила іншим пасажирам добре подумати, перш ніж обирати яскравий одяг у дорогу. Зокрема, вона рекомендує уникати одягу з блискітками, металевими написами та прикрасами в делікатних зонах – навіть якщо вони модні.

Що краще одягати у подорож без проблем

Експерти з авіаційної безпеки радять пасажирам віддавати перевагу простому одягу без металевих елементів. Ідеально підходять вільні речі без застібок, стразів і прикрас.

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