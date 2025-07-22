Знаменитый театральный и телевизионный актер Том Труп, известный по ролям в сериалах "Cheers" и "Star Trek", умер в своем доме в Беверли-Хиллз. Ему было 97 лет.

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Актер оставил богатое творческое наследие. По информации USA Today, смерть наступила по естественным причинам. Об утрате сообщил в социальных сетях племянник артиста Марк Коканогер.

По словам Коканогера, актер ушел из жизни спокойно, в домашней атмосфере. В день перед смертью рядом с ним находился его сын Кристофер, что стало, по словам родственника, источником душевного спокойствия для всей семьи.

"У него была прекрасная, полная жизнь и не менее изящная смерть", — написал Коканогер.

История звезды

Том Труп родился в Северном Канзас-Сити, штат Миссури, и начал свою актерскую карьеру на театральной сцене. Его дебют на Бродвее состоялся в 1957 году в легендарной постановке "Дневник Анны Франк", где он сыграл Питера — парня, который вместе с семьей Франков скрывался от нацистов во время Второй мировой войны, сообщает Independent.

В течение десятилетий Труп оставался верен театру, блестяще выступая в спектаклях "Лев зимой", "День отца" и "Игра в джин". Часто он делил сцену со своей женой, актрисой Кэрол Кук, которая прославилась ролью в фильме "Шестнадцать свечей". Пара прожила вместе почти 60 лет — с 1964 года до ее смерти в январе 2023-го. Актриса ушла из жизни за несколько дней до своего 99-летия.

Кроме сцены, Труп активно снимался на телевидении. Самые известные роли — судья Уильям Э. Грей в культовом сериале "Cheers" (1987) и лейтенант Гарольд в классическом эпизоде "Звездного пути" (1967). Актер также появлялся во "Фрейзере", "Скорой помощи", "Миссии невыполнимой", "Она написала убийство" и других популярных шоу.

В кино Труп сыграл в фильмах "Бригада дьявола" (1968), "Летняя школа" (1987) и "Мой собственный частный Айдахо" (1991). Он также стал соавтором сценария и исполнил главную роль в ленте "Софи" (1968), основанной на произведении Николая Гоголя "Дневник сумасшедшего".

За долгую и плодотворную карьеру Труп и его жена были отмечены наградой LA Ovation в 2002 году за жизненные достижения. Их часто называли "легендами сцены Лос-Анджелеса" за глубокий вклад в театральное искусство.

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Стало известно что ChatGPT работает лучше, если убедить его, что он капитан космического корабля из Star Trek.