Знаменитий театральний і телевізійний актор Том Труп, відомий за ролями в серіалах "Cheers" та "Star Trek", помер у своєму будинку в Беверлі-Гіллз. Йому було 97 років.

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Актор залишив багату творчу спадщину. За інформацією USA Today, смерть настала з природних причин. Про втрату повідомив у соціальних мережах племінник артиста Марк Коканогер.

За словами Коканогера, актор пішов з життя спокійно, в домашній атмосфері. У день перед смертю поруч із ним перебував його син Крістофер, що стало, за словами родича, джерелом душевного спокою для всієї родини.

"У нього було прекрасне, повне життя і не менш витончена смерть", – написав Коканогер.

Історія зірки

Том Труп народився в Північному Канзас-Сіті, штат Міссурі, та почав свою акторську кар'єру на театральній сцені. Його дебют на Бродвеї відбувся у 1957 році в легендарній постановці "Щоденник Анни Франк", де він зіграв Пітера – хлопця, який разом із родиною Франків переховувався від нацистів під час Другої світової війни, повідомляє Independent.

Протягом десятиліть Труп залишався вірним театру, блискуче виступаючи у виставах "Лев взимку", "День батька" та "Гра в джин". Часто він ділив сцену зі своєю дружиною, акторкою Керол Кук, яка прославилася роллю у фільмі "Шістнадцять свічок". Пара прожила разом майже 60 років – з 1964 року до її смерті у січні 2023-го. Акторка пішла з життя за кілька днів до свого 99-річчя.

Окрім сцени, Труп активно знімався на телебаченні. Найвідоміші ролі – суддя Вільям Е. Грей у культовому серіалі "Cheers" (1987) та лейтенант Гарольд у класичному епізоді "Зоряного шляху" (1967). Актор також з'являвся у "Фрейзері", "Швидкій допомозі", "Місії нездійсненній", "Вона написала вбивство" та інших популярних шоу.

У кіно Труп зіграв у фільмах "Бригада диявола" (1968), "Літня школа" (1987) та "Мій власний приватний Айдахо" (1991). Він також став співавтором сценарію та виконав головну роль у стрічці "Софі" (1968), заснованій на творі Миколи Гоголя "Щоденник божевільного".

За довгу та плідну кар’єру Труп і його дружина були відзначені нагородою LA Ovation у 2002 році за життєві досягнення. Їх часто називали "легендами сцени Лос-Анджелеса" за глибокий внесок у театральне мистецтво.

Як повідомляв Фокус, дослідники вважають, що в майбутньому "погані хлопці зі Star Trek", які примусово асимілювалися за допомогою технологій, по-справжньому можуть захопити нашу планету.

Стало відомо що ChatGPT працює краще, якщо переконати його, що він капітан космічного корабля зі Star Trek.