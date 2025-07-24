Размером с грейпфрут: самый маленький ребенок в мире празднует первый день рождения (фото)

Нэш Кин родился на 21 неделе беременности и установил мировой рекорд как самый недоношенный ребенок в мире. Малыш недавно отпраздновал свой первый день рождения.

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5 июля 2024 года в Университетской больнице Айовы, США, родился ребенок, вошедший в историю медицины. Нэш Кин появился на свет на 133 дня раньше запланированного срока, тем самым установив новый мировой рекорд как самый недоношенный ребенок в мире.

Книга рекордов Гиннеса уже официально подтвердила достижение Нэша, рожденного на 21 неделе беременности. Предыдущий рекордсмен — Кертис Минс, он родился на сроке 21 недели и 1 день.

Был легче грейпфрута

В первый день жизни Нэш весил всего 283 грамма — это меньше грейпфрута. Он имел рост всего 24 сантиметра. Мальчика немедленно доставили в отделение интенсивной терапии новорожденных, где он преодолел то, что врач Эми Стэнфорд описала как "множество критических вызовов".

Нэш Кин со своими родителями, Молли и Рэндоллом Кином Фото: Guinnessworldrecords

Теперь родители Нэша, Молли и Рэндолл Кин, с радостью празднуют один год со дня появления своего сына на этот свет. "Это эмоционально во многих смыслах: гордость, благодарность, даже некоторая грусть из-за того, насколько отличается его путь. Но больше всего это ощущается как победа", — рассказала Молли.

Борьба за жизнь

Мать смогла впервые взять ребенка на руки, когда ему исполнилось три недели. "Он был такой крошечный, что я едва чувствовала его на своей груди. Весь покрыт проводами и мониторами", — вспоминает женщина тот трогательный момент.

В январе 2025 года, после шести месяцев в реанимации, малыша выписали домой. "Мы невероятно гордимся тем, как далеко зашел Нэш. Прогресс, которого он достиг, просто удивительный", — говорит Молли.

В январе 2025 года, после шести месяцев в реанимации, малыша выписали домой Фото: Guinnessworldrecords

Однако у мальчика все еще есть определенные потребности со здоровьем. "Он на кислородной поддержке, подключен к пищевой трубке и носит слуховые аппараты из-за легкой потери слуха", — объясняет мама.

Нэш посещает специализированный медицинский детский сад.

"Их стойкость и решительность действительно вдохновляют. Видеть улыбку Нэша и слышать его смех напоминает мне каждый день, почему так важно продолжать бороться за наших пациентов и их семьи даже в самых сложных обстоятельствах", — отметила врач Стэнфорд.

Книга рекордов Гиннеса уже официально подтвердила достижение Нэша Фото: Guinnessworldrecords

Напомним, ранее Фокус писал, что:

21-летнюю маму из Оклахомы, США, раскритиковали в социальных сетях после публикации видео с ее 4-месячным сыном, который весит 10,2 кг. Несмотря на негативные комментарии, врачи говорят, что малыш вполне здоров.

А вот бывшая воспитательница категорически отказывается отдавать своего ребенка в детский сад. Она аргументировала свою позицию, детально взвесив все преимущества и недостатки дошкольного обучения.

Кроме того, родители обрадовались рождению девочки: через 4 месяца они поняли, что что-то не так.