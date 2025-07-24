Розміром з грейпфрут: найменша дитина у світі святкує перший день народження (фото)

Неш Кін народився на 21 тижні вагітності та встановив світовий рекорд як найбільш недоношена дитина у світі. Малюк нещодавно відсвяткував свій перший день народження.

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5 липня 2024 року в Університетській лікарні Айови, США, народилася дитина, що увійшла в історію медицини. Неш Кін з'явився на світ на 133 дні раніше запланованого терміну, тим самим встановивши новий світовий рекорд як найбільш недоношена дитина у світі.

Книга рекордів Гіннеса уже офіційно підтвердила досягнення Неша, народженого на 21 тижні вагітності. Попередній рекордсмен — Кертіс Мінс, він народився на терміні 21 тижні та 1 день.

Був легшим за грейпфрута

У перший день життя Неш важив лише 283 грами — це менше грейпфрута. Він мав зріст лише 24 сантиметри. Хлопчика негайно доставили до відділення інтенсивної терапії новонароджених, де він подолав те, що лікарка Емі Стенфорд описала як "безліч критичних викликів".

Неш Кін зі своїми батьками, Моллі та Рендоллом Кіном Фото: Guinnessworldrecords

Тепер батьки Неша, Моллі та Рендолл Кін, з радістю святкують один рік від дня появи свого сина на цей світ. "Це емоційно в багатьох сенсах: гордість, вдячність, навіть деякий смуток через те, наскільки відрізняється його шлях. Але понад усе це відчувається як перемога", — розповіла Моллі.

Боротьба за життя

Мати змогла вперше взяти дитину на руки, коли їй виповнилося три тижні. "Він був такий крихітний, що я ледь відчувала його на своїх грудях. Весь покритий дротами та моніторами", — згадує жінка той зворушливий момент.

У січні 2025 року, після шести місяців у реанімації, малюка виписали додому. "Ми неймовірно пишаємося тим, як далеко зайшов Неш. Прогрес, якого він досяг, просто дивовижний", — каже Моллі.

У січні 2025 року, після шести місяців у реанімації, малюка виписали додому Фото: Guinnessworldrecords

Однак у хлопчика все ще є певні потреби зі здоров’ям. "Він на кисневій підтримці, підключений до харчової трубки та носить слухові апарати через легку втрату слуху", — пояснює мама.

Неш відвідує спеціалізований медичний дитячий садок.

"Їхня стійкість та рішучість справді надихають. Бачити усмішку Неша та чути його сміх нагадує мені щодня, чому так важливо продовжувати боротися за наших пацієнтів та їхні сім'ї навіть у найскладніших обставинах", — відзначила лікарка Стенфорд.

Книга рекордів Гіннеса уже офіційно підтвердила досягнення Неша Фото: Guinnessworldrecords

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

21-річну маму з Оклахоми, США, розкритикували в соціальних мережах після публікації відео з її 4-місячним сином, який важить 10,2 кг. Попри негативні коментарі, лікарі кажуть, що малюк цілком здоровий.

А от колишня вихователька категорично відмовляється віддавати свою дитину до дитячого садка. Вона аргументувала свою позицію, детально зваживши всі переваги та недоліки дошкільного навчання.

Крім того, батьки зраділи народженню дівчинки: через 4 місяці вони зрозуміли, що щось не так.