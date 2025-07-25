Трамп отреагировал на смерть Халка Хогана: что связывает политика и рестлера (фото)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал слова скорби из-за смерти рестлера и актера Халка Хогана. Политик назвал его лучшим MAGA и вспомнил о выдающемся влиянии на культуру. Кроме того, глава Белого дома вспомнил о роли рестлера в победе на президентских выборах.

Related video

Халк Хоган поразил членов Республиканской партии на национальном съезде, который состоялся незадолго до президентских выборов в США, говорится в заметке Трампа в соцсети Truth Sosial. Политик с грустью отметил, что потерял "замечательного друга".

Сообщение Трампа о смерти Хогана появилось вечером 24 июля, через несколько часов после сообщений медиа о трагическом событии. Как выяснилось, политик считал рестлера лучшим MAGA. По его словам, особенно удивительным было выступление Халка на съезде республиканцев: речь была эклектичной, а событие ярким.

"Он произнес абсолютно электрическую речь на национальном съезде Республиканской партии, которая стала одним из самых ярких событий всей недели", — написал Трамп.

Помимо поддержки MAGA, рестлер оказывал культурное влияние на людей и развлекал их, уточнил глава Белого дома.

"Он развлекал фанатов со всего мира, а его культурное влияние было огромным", — признал чиновник.

В завершение Трамп выразил слова соболезнования жене Хогана и заявил, что ему будет не хватать этого человека.

Смерть Халка Хогана — реакция Трампа Фото: Скриншот

Смерть Халка Хогана — детали

В сети можно отыскать фрагмент выступления Халка Хогана на съезде Республиканской партии, который состоялся в июле 2024 года. Рестлер появился на сцене в патлийных цветах республиканцев и громко воскликнул, что произошло нападение на Трампа, это безобразие, потому что хотели застрелить будущего президента США.

"Что произошло на прошлой неделе, когда они выстрелили в моего героя? И они пытались убить следующего президента Соединенных Штатов. Хватит! Хватит! Я говорю: "Пусть Trump Media сходит с ума, брат. Пусть Trump Media снова правит. Пусть Trump Media снова сделает Америку великой!" — воскликнул Халк.

Между тем в Telegram-канале "Bild на русском" написали о других подробностях выступления Халка. Как выяснилось, он вышел на сцену в Милуоки и разорвал на себе футболку с возгласом "Make America Great Again". После этого рестлера пригласили на финальное собрание в Мэдисон-сквер-гарднер в Нью-Йорке. Хоган размахивал флагом и назвал соперников Трампа "преступниками, бездельниками, накроторговцами, коррумпированными политиками". Также в канале напомнили, что Трамп и Хоган были знакомы с 80-х годов прошлого века. Рестлерские бои проходили рядом с Trump Plaza, а Трамп часто посещал поединки, говорится в заметке.

Смерть Халка Хогана — Трамп и рестлер на фото 80-х годов Фото: X (Twitter)

Отметим, вечером 24 июля американское медиа TMZ сообщило о смерти Халка Хогана. Рестлер и актер умер в своем имении, как предполагают, от остановки сердца.

Напоминаем, в 2024 году Фокус писал о женитьбе Халка Хогана, который в 70 лет решил обручиться с инструктором по йоге