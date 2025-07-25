Трамп відреагував на смерть Халка Хогана: що пов'язує політика та рестлера (фото)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп опублікував слова скорботи через смерть рестлера та актора Халка Хогана. Політик назвав його найкращим MAGA та згадав про визначний вплив на культуру. Крім того, глава Білого дому згадав про роль рестлера у перемозі на президенстьких виборах.

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Халк Хоган вразив членів Респубілканської партії на національному з'їзді, які відбувся незадовго до президентський виборів у США, ідеться у дописі Трампа у соцмережі Truth Sosial. Політик з сумом зауважив, що втратив "чудового друга".

Допис Трампа щодо смерті Хогана з'явився увечері 24 липня, через кілька годин після повідомлень медіа про трагічну подію. Як з'ясувалось, політик вважав рестлера найкращим MAGA. З його слів, особливо дивовижним був виступ Халка на з'їзді республіканців: промова була еклектичною, а подія яскравою.

"Він виголосив абсолютно електричну промову на національному з'їзді Республіканської партії, яка стала однією з найяскравіших подій усього тижня", — написав Трамп.

Крім підтримки MAGA, рестлер здійснював культурний вплив на людей та розважав їх, уточнив глава Білого дому.

"Він розважав фанатів з усього світу, а його культурний вплив був величезним", — визнав посадовець.

На завершення Трамп висловив слова співчуття дружині Хогана та заявив, що йому не вистачатиме цієї людини.

Смерть Халка Хогана - реакція Трампа Фото: Скриншот

Смерть Халка Хогана — деталі

У мережі можна відшукати фрагмент виступу Халка Хогана на з'їзді Республіканської партії, який відбувся у липні 2024 року. Рестлер з'явився на сцені в патлійних кольорах респубілканців і гучно вигукнув, що відбувся напад на Трампа, це неподобство, бо хотіли застрелити майбутнього президента США.

"Що сталося минулого тижня, коли вони вистрілили в мого героя? І вони намагалися вбити наступного президента Сполучених Штатів. Досить! Досить! Я кажу: "Нехай Trump Media шаленіє, брате. Нехай Trump Media знову править. Нехай Trump Media знову зробить Америку великою!" — вигукнув Халк.

Тим часом у Telegram-каналі "Bild на русском" написали про інші подробиці виступу Халка. Як з'ясувалось, він вийшов на сцену у Мілуокі та розірвав на собі футболку з вигуком "Make America Great Again". Після цього рестлера запросили на фінальне зібрання у Медісон-сквер-гарднер в Нью-Йорку. Хоган розмахував прапором та назвав суперників Трампа "злочинцями, неробами, накроторговцями, корумпованими політиками". Також у каналі нагадали, що Трамп та Хоган були знайомі з 80-х років минулого століття. Рестлерські бої відбувались поруч з Trump Plaza, а Трамп часто відвідував поєдинки, ідеться у дописі.

Смерть Халка Хогана - Трамп і рестлер на фото 80-х років Фото: X (Twitter)

Зазначимо, увечері 24 липня американське медіа TMZ повідомило про смерть Халка Хогана. Рестлер та актор помер у своєму маєтку, як припускають, від зупинки серця.

Нагадуємо, у 2024 року Фокус писав про одруження Халка Хогана, який у 70 років вирішив побратись з інструкторкою з йоги