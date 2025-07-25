Звезда "Поймать Кайдаша" и "Киборгов" рассказал, как продюсеры наживаются на актерах во время войны

Актер Виктор Жданов заявил, что некоторые продюсеры пользуются сложной ситуацией, которая сложилась в кинопроизводстве во время войны с РФ. И предлагают актерам сниженные гонорары, тогда как сами зарабатывают по "старым" расценкам.

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Виктор Жданов считает, что такая практика, что это проявление коррупции и отмечает, что честный труд всех участников съемочного процесса обеспечивает удовлетворение для всей команды. Об этом актер рассказал в интервью Алины Доротюк.

Интервью Виктора Жданова

Из-за полномасштабного вторжения многие актеры снизили свою ставку и были готовы работать за меньшие гонорары. Но оказывается, что некоторые продюсеры этим пользуются.

Виктор Жданов рассказал, что в продюсерской группе ему посоветовали снизить свою ставку из-за полномасштабной войны. Но потом он узнал, что некоторые продолжили зарабатывать те же средства, которые получали до российского вторжения.

"Тебя обманывают. Это просто нечестно, это бессовестно, вот и все. Пользуясь войной, ты получаешь те же деньги, а мне предлагаешь понизить? Это называется воровство. Ты воруешь у государства, у меня, у того, того. Это называется коррупция. И не зря, пока мы от нее не избавимся, у нас очень все будет скрипучее", — считает актер.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" и драмы "Киборги" добавил, что бывают случаи, когда вся команда работает честно и выплачивает актерам соответствующий гонорар. Тогда все остаются довольными. Зато обман со стороны продюсеров отбивает желание сниматься в кино.

Виктор Жданов в фильме "Киборги" Фото: Скриншот

"За кого тебя считают? Как говорят на Львовщине: "Ты рагуль какой-то, что ли?". Почему это ты считаешь, что ты высшая каста, а мы такое быдло? Ну, не знаю. Это безобразие", — заявил Виктор Жданов.

Он также заявил, что в Украине нужно создать актерский профсоюз.

"Профсоюз надо просто-напросто. Профсоюз. Защитные права. актеров. Ну, в любой сфере я, ну, просто в любой сфере должно быть это", — сказал Жданов.

Кто такой Виктор Жданов

Виктор Жданов — украинский актер театра и кино и Заслуженный артист Украины. Он дважды побеждал в премии "Золотой волчок".

Виктор Жданов работал в театрах в Херсоне и Донецке. Затем переехал в Киев и устроился в Театр на левом берегу. Сейчас является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Популярность и народную любовь Виктору Жданову принесли роли в фильме "Киборги" и сериале "Поймать Кайдаша". Также снимался в фильмах "Вулкан", "Домой", "Захар Беркут", "И будут люди", "Сага", "Собрание ОСМД" и многих других.

Напомним, украинский фильм "Почему я жив", в котором играл Жданов, получил награды двух международных кинофестивалей Новая картина украинского режиссера Виллена Новака получила награду в номинации Лучший игровой фильм на европейском конкурсе Future of Film Awards, а также стал лучшим фильмом по версии кинофестиваля Europe Film Festival.

Также Фокус рассказывал, каким вышел фильм "Собрание ОСМД", в котором также играл Виктор Жданов.