Зірка "Спіймати Кайдаша" та "Кіборгів" розповів, як продюсери наживаються на акторах у час війни

Актор Віктор Жданов заявив, що деякі продюсери користуються складною ситуацією, яка склалась у кіновиробництві під час війни із РФ. Та пропонують акторам знижені гонорари, тоді як самі заробляють за "старими" розцінками.

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Віктор Жданов вважає, що така практика, що це вияв корупції та зазначає, що чесна праця всіх учасників знімального процесу забезпечує задоволення для всієї команди. Про це актор розповів в інтерв'ю Аліни Доротюк.

Інтерв'ю Віктора Жданова

Через повномасштабне вторгнення чимало акторів понизили свою ставку й були готові працювати за менші гонорари. Та виявляється, що деякі продюсери цим користуються.

Віктор Жданов розповів, що в продюсерській групі йому порадили понизити свою ставку через повномасштабну війну. Але потім він дізнався, що дехто продовжив заробляти ті самі кошти, які отримував до російського вторгнення.

"Тебе обманюють. Це просто нечесно, це безсовісно, от і все. Користуючись війною, ти отримуєш ті самі гроші, а мені пропонуєш понизити? Це називається крадіжка. Ти крадеш у держави, у мене, в того, того. Це називається корупція. І недаремно, поки ми її не позбудемось, у нас дуже все буде скрипуче", – вважає актор.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та драми "Кіборги" додав, що бувають випадки, коли вся команда працює чесно й виплачує акторам відповідний гонорар. Тоді всі залишаються задоволеними. Натомість обман з боку продюсерів відбиває бажання зніматися в кіно.

Віктор Жданов в фільмі "Кіборги" Фото: Скрiншот

"За кого тебе вважають? Як кажуть на Львівщині: "Ти рагуль якийсь, чи що?". Чому це ти вважаєш, що ти вища каста, а ми таке бидло? Ну, не знаю. Це неподобство", – заявив Віктор Жданов.

Він також заявив, що в Україні потрібно створити акторську профспілку.

"Профсоюз треба просто-напросто. Профсоюз. Захисні права. акторів. Ну, в любой сфері я, ну, просто в любій сфері повинно бути це", - сказав Жданов.

Хто такий Віктор Жданов

Віктор Жданов — український актор театру та кіно та Заслужений артист України. Він двічі перемагав у премії "Золота дзиґа".

Віктор Жданов працював у театрах в Херсоні та Донецьку. Потім переїхав до Києва та влаштувався у Театр на лівому березі. Зараз є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Популярність та народну любов Віктору Жданову принесли ролі у фільмі "Кіборги" та серіалі "Спіймати Кайдаша". Також знімався у стрічках "Вулкан", "Додому", "Захар Беркут", "І будуть люди", "Сага", "Збори ОСББ" та багатьох інших.

Нагадаємо, український фільм "Чому я живий", в якому грав Жданов, отримав нагороди двох міжнародних кінофестивалів Нова картина українського режисера Віллена Новака отримала нагороду в номінації Найкращий ігровий фільм на європейському конкурсі Future of Film Awards, а також став найкращим фільмом за версією кінофестивалю Europe Film Festival.

Також Фокус розповідав, яким вийшов фільм "Збори ОСББ", в якому також грав Віктор Жданов.