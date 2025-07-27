"В семь в воскресенье": Потап заявил, что приедет в Украину (видео)

Алексей Потапенко приехал на фестиваль Laima RendezVous, чтобы выступить в новом образе Slavic Balagan. Он заявил журналистам, что будет в Украине на следующей неделе.

Related video

У Потапенко взяли комментарий во время музыкального фестиваля в Юрмале. Главный редактор "Новини.LIVE" спросила его, "когда в Киев". Артист прекратил смеяться и заверил, что будет в столице Украины "на следующей неделе".

"Увидимся? На Почтовой площади встречаемся, в семь в воскресенье", — добавил он.

Потап хочет в украинские новости

26 июля Потапенко опубликовал фото с чемоданом и сообщил, что из Амстердама направляется в Ригу на фестиваль латышской певицы Лаймы Вайкуле. На самом Laima RendezVous он также дал комментарий на русском языке Delfi Media.

Артист рассказал, что ему было радостно получить приглашение в Юрмалу, где "снова увидит друзей". На фестиваль он приехал как Slavic Balagan.

"Я сейчас буду смотреть на зал и придумывать, что же я такое сегодня отчебучу такое, чтобы меня: А) пригласила Лайма в следующем году выступать обязательно; В) чтобы меня показали в украинских новостях, но не выгнали из страны; С) чтобы это было весело и праздник", — отметил он.

Также Потапенко в шутку заявил, что "ненавидит Потапа".

Напомним, ранее Алексей Потапенко заявлял, что после смены псевдонима позиционирует себя как представителя не Украины, а стран Восточной Европы. Он объяснял, что живет в Барселоне, потому что это — "город творческих людей".

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю он рассказывал, что 24 февраля 2022 года находился в Мадриде вместе с женой. Он вспомнил, как развитие зарубежных направлений стало для него приоритетным, и заверил, что имеет легальные основания выезжать из Украины, поэтому периодически бывает на родине.