"О сьомій в неділю": Потап заявив, що приїде в Україну (відео)

Олексій Потапенко приїхав на фестиваль Laima RendezVous, щоб виступити у новому образі Slavic Balagan. Він заявив журналістам, що буде в Україні наступного тижня.

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У Потапенка взяли коментар під час музичного фестивалю в Юрмалі. Головна редакторка "Новини.LIVE" запитала його, "коли в Київ". Артист припинив сміятись та запевнив, що буде в столиці України "наступного тижня".

"Побачимось? На Поштовій площі зустрічаємось, о сьомій у неділю", — додав він.

Потап хоче в українські новини

26 липня Потапенко опублікував фото з валізою і повідомив, що з Амстердаму прямує у Ригу на фестиваль латиської співачки Лайми Вайкуле. На самому Laima RendezVous він також дав коментар російською мовою Delfi Media.

Артист розповів, що йому було радісно отримати запрошення в Юрмалу, де "знову побачить друзів". На фестиваль він приїхав як Slavic Balagan.

"Я зараз буду дивитись на зал і вигадувати, що ж я таке сьогодні втну таке, щоб мене: А) запросила Лайма наступного року виступати обов’язково; В) щоб мене показали в українських новинах, але не вигнали з країни; С) щоб це було весело і свято", — зазначив він.

Також Потапенко жартома заявив, що "ненавидить Потапа".

Нагадаємо, раніше Олексій Потапенко заявляв, що після зміни псевдоніма позиціонує себе як представника не України, а країн Східної Європи. Він пояснював, що живе у Барселоні, тому що це — "місто творчих людей".

В інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю він розповідав, що 24 лютого 2022 року перебував у Мадриді разом з дружиною. Він згадав, як розвиток закордонних напрямків став для нього пріоритетним, і запевнив, що має легальні підстави виїжджати з України, тому періодично буває на батьківщині.