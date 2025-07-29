Народный артист Украины, который призвал бить детей за русский язык, уточнил свою позицию

Украинский актер Богдан Бенюк отреагировал на массовую критику из-за его слов о физическом наказании для детей за русский язык. Артист заявил, что не обращает внимания на хейтеров и обвинил в проблеме безответственных родителей.

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В апреле этого года Богдан Бенюк сказал в интервью Алине Доротюк, что детей можно бить, чтобы они навсегда забыли о русском языке. Недавно в разговоре с Blik народный артист Украины уточнил свою радикальную позицию.

"Я на них [хейтеров] внимания не обращаю. Пусть себе реагируют, как хотят. Виновато среднее поколение, которое позволяет себе разговаривать со своими детьми на русском языке. Это не дети виноваты, а родители, которые не хотят жить в будущем в украинском государстве вместе со своими потомками", — подчеркнул актер.

Позиция Бенюка

По его мнению, дети, которые сегодня разговаривают на русском, в будущем могут отдавать предпочтение всему русскому.

Бенюк отметил, что в начале полномасштабной войны многие украинцы "вспомнили, что являются украинцами" и перешли на украинский язык. Для сохранения этой тенденции он призывает к введению четкой государственной языковой политики.

Богдан Бенюк высказался относительно русского языка в Украине Фото: Facebook

"В первую очередь стоит обратить внимание на школы, детсады и учебные заведения. И на родителей, которые продолжают разговаривать на русском языке со своими детьми", — подчеркнул он.

Резонансное заявление

К слову, скандальное заявление Богдана Бенюка прозвучало во время интервью с Алиной Доротюк. Когда ведущая спросила, что делать с детьми, которые продолжают общаться на русском, артист ответил: "Берешь розгу. И по ж*пе розгой отпороть, чтобы он забыл навеки вечные о том, что такое русский язык... Таким образом породить в ребенке гордость за язык".

Звезда сцены также заявил, что считает русский язык "знаком врага" и очень резко реагирует, когда его слышит.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Богдан Бенюк поддержал скандальные заявления Ирины Фарион в начатом ею языковом скандале.

Актер также рассказал о встрече с режиссером российских фильмов, который воюет в ВСУ.

Также мы рассказывали о том, как война изменила украинских звезд, которые служат в ВСУ.