Народний артист України, який закликав бити дітей за російську мову, уточнив свою позицію

Український актор Богдан Бенюк відреагував на масову критику через його слова про фізичне покарання для дітей за російську мову. Артист заявив, що не звертає уваги на хейтерів і звинуватив у проблемі безвідповідальних батьків.

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У квітні цього року Богдан Бенюк сказав в інтерв'ю Аліні Доротюк, що дітей можна бити, аби вони назавжди забули про російську мову. Нещодавно у розмові з Blik народний артист України уточнив свою радикальну позицію.

"Я на них [хейтерів] уваги не звертаю. Хай собі реагують, як хочуть. Винне середнє покоління, яке дозволяє собі розмовляти зі своїми дітьми російською мовою. Це не діти винні, а батьки, які не хочуть жити в майбутньому в українській державі разом зі своїми нащадками", — наголосив актор.

Позиція Бенюка

На його думку, діти, які сьогодні розмовляють російською, у майбутньому можуть віддавати перевагу всьому російському.

Бенюк зауважив, що на початку повномасштабної війни багато українців "згадали, що є українцями" і перейшли на українську мову. Для збереження цієї тенденції він закликає до введення чіткої державної мовної політики.

Богдан Бенюк висловився щодо російської мови в Україні Фото: Facebook

"В першу чергу варто звернути увагу на школи, дитсадки й навчальні заклади. І на батьків, які продовжують розмовляти російською мовою зі своїми дітьми", — підкреслив він.

Резонансна заява

До слова, скандальна заява Богдана Бенюка прозвучала під час інтерв'ю з Аліною Доротюк. Коли ведуча запитала, що робити з дітьми, які продовжують спілкуватися російською, артист відповів: "Береш різку. І по ср*ці різкою відпороти, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова… Таким чином народити в дитині гордість за мову".

Зірка сцени також заявив, що вважає російську мову "знаком ворога" і дуже різко реагує, коли її чує.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Богдан Бенюк підтримав скандальні заяви Ірини Фаріон у розпочатому нею мовному скандалі.

Актор також розповів про зустріч із режисером російських фільмів, який воює в ЗСУ.

Також ми розповідали про те, як війна змінила українських зірок, які служать у ЗСУ.