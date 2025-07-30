Внезапно умер Алон Абутбуль — звезда фильмов "Рэмбо" и "Темный рыцарь" (фото)

29 июля в Израиле умер известный актер Алон Абутбуль, который прославился ролями в голливудских блокбастерах "Рэмбо III" и "Темный рыцарь возвращается".

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Трагедия произошла на пляже Хабоним в Тель-Авиве, где 60-летний Абутбуль внезапно потерял сознание. По информации Jerusalem Post, на место немедленно прибыли медики, которые пытались реанимировать актера.

"Врачи пытались спасти его жизнь, однако реанимационные мероприятия не помогли", — сообщают медиа.

Алон Абутбуль был одним из самых узнаваемых израильских актеров в Голливуде. За время своей карьеры он снялся в более 100 фильмах, преимущественно исполняя роли военных и антагонистов, хотя в его фильмографии также есть романтические и комедийные работы.

Алон Абутбуль ушел из жизни Фото: The Jerusalem Post

Наибольшую известность актер получил благодаря роли в фильме "Рэмбо III" (1988) с Сильвестром Сталлоне, а также появлению в "Темном рыцаре возвращается" (2012) — третьей части трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

У Абутбуля осталась жена и четверо детей. Подробности церемонии прощания пока не сообщаются.

Кто такой Алон Абутбуль?

Израильский актер театра, кино и телевидения, который снимался в большом количестве международных проектов, в частности в Голливуде. Родился 28 мая 1965 года.

Начал карьеру в израильском кино еще в 1980-х годах, и быстро стал популярным благодаря ролям в драмах и боевиках. Позже перебрался в США. Также сыграл в картинах "Бадди" с Леонардо Ди Каприо и Расселом Кроу, "Лондонские поля" (London Fields, 2018), "Красное уведомление" (Red Notice, 2021) с Дуэйном Джонсоном, Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом. Получал многочисленные награды за актерскую игру.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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А в апреле 2024 года ушел из жизни певец и актер Жан-Поль Виньон.

Кроме того, отошел в вечность известный актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа. Он умер 26 июля 2025 года в возрасте 74 лет.