Раптово помер Алон Абутбуль — зірка фільмів "Рембо" та "Темний лицар" (фото)

29 липня в Ізраїлі помер відомий актор Алон Абутбуль, який прославився ролями у голлівудських блокбастерах "Рембо III" та "Темний лицар повертається".

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Трагедія сталася на пляжі Хабонім у Тель-Авіві, де 60-річний Абутбуль раптово знепритомнів. За інформацією Jerusalem Post, на місце негайно прибули медики, які намагалися реанімувати актора.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, однак реанімаційні заходи не допомогли", — повідомляють медіа.

Алон Абутбуль був одним з найвпізнаваніших ізраїльських акторів у Голлівуді. За час своєї кар'єри він знявся у понад 100 фільмах, переважно виконуючи ролі військових та антагоністів, хоча в його фільмографії також є романтичні та комедійні роботи.

Алон Абутбуль пішов з життя Фото: The Jerusalem Post

Найбільшу популярність актор здобув завдяки ролі у фільмі "Рембо III" (1988) з Сільвестром Сталлоне, а також появі у "Темному лицарі повертається" (2012) — третій частині трилогії Крістофера Нолана про Бетмена.

В Абутбуля залишилась дружина та четверо дітей. Подробиці церемонії прощання поки не повідомляються.

Хто такий Алон Абутбуль?

Ізраїльський актор театру, кіно та телебачення, який знімався у великій кількості міжнародних проєктів, зокрема в Голлівуді. Народився 28 травня 1965 року.

Почав кар'єру в ізраїльському кіно ще у 1980-х роках, і швидко став популярним завдяки ролям у драмах і бойовиках. Згодом перебрався до США. Також зіграв у картинах "Бадді" з Леонардо Ді Капріо та Расселом Кроу, "Лондонські поля" (London Fields, 2018), "Червоне повідомлення" (Red Notice, 2021) із Дуейном Джонсоном, Ґаль Ґадот і Раяном Рейнольдсом. Отримував численні нагороди за акторську гру.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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А в квітні 2024 року пішов з життя співак і актор Жан-Поль Віньйон.

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