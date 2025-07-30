Цена машины: носок Майкла Джексона продали на аукционе почти за 300 тысяч гривен (фото)

Носок нашел техник, разбиравший в тот момент оборудование на концерте. Почти тридцать лет мужчина хранил у себя вещь Майкла Джексона.

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Певец выступал в нем на концерте в Ницце во время турне в июне 1997 года, сообщил канал BFMTV.

Аукцион провели во французском городе Ним, изначально ему определили цену 3-4 тысячи евро. Носок поместили в рамку, вещь нашли рядом с гримеркой Джексона сразу после его выступления 27 июня 1997 года на стадионе "Шарль Эрманн".

Носок ярко сиял во время исполнения хитов Beat It и Billie Jean

Очевидцы говорили, что во время концерта деталь одежды ярко сияла во время исполнения хитов Beat It и Billie Jean. Исполнение двух песен, как правило, сопровождалось "лунной походкой" Джексона.

Носок нашел техник, разбиравший в тот момент оборудование на концерте. Все это время он хранил его у себя, в рамке рядом с носком организаторы аукциона поместили пропуск на концертную площадку на имя этого техника.

Журналисты отмечают, что годом ранее шляпу, в которой Джексон впервые прошел "лунную походку" в марте 1983 года, продали за 77 640 евро в парижском отеле "Друо".

Фокус ранее описывал историю обезьяны по кличке Бабблз, которая долгие годы была неразлучна с Джексоном. Сейчас шимпанзе живет в приюте, рисует картины и слушает классику.

Дочь Майкла Джексона по имени Пэрис недавно отметила пять лет трезвости от алкоголя и героина. Жизнь продолжается независимо о состояния человека, подчеркивала она.